Motelombroso, una casa rosa sul Naviglio

Sulla sponda del Naviglio Pavese, al civico 256, c’è una casa tutta rosa, è la casa cantoniera, chi ci viveva controllava le chiuse del canale per assicurare la navigazione da Milano fino a Pavia; oggi la casa ha un nuovo padrone. Alessandra e Matteo che l’hanno comprata, restaurandola hanno fatto un viaggio nel tempo, ad ogni passo scoprendo nuove meraviglie: magari un affresco conviviale o un arco nascosto al di là di una porta…

Dopo averla fatto rivivere, Alessandra e Matteo hanno anche trovato un nuovo nome alla loro casa: Motelombroso, una casa rosa dedicata al cibo, al vino e all’otium. Chi assaggia i cibi e i vini, risultato di un lungo processo di conoscenza della coppia, potrà anche godere delle opere d’arte che fanno parte degli arredi e del grande giardino, con i suoi alberi da frutto: il caco, il nespolo e un rigoglioso boschetto di bambù, Phyllostachis Nigra…proprio come a Kyoto.

In cucina, le materie prime d’eccellenza sono vangelo a Motelombroso, tutto qui arriva da piccoli produttori che rispettano la terra e gli animali; la carne proviene da allevamenti allo stato semibrado e le verdure dalla Cascina Fraschina, dove si raccolgono anche le erbe spontanee. Tante le ricette originali, tutte da provare, si va dal Maialtonné, una rivisitazione del classico piemontese, con il maiale al posto del vitello e il gelato alla salsa tonnata, poi i maritozzi salati, un’invenzione di Alessandra, con aragosta, e in versione pecora pulled e vegetariana; irresistibile ancora il Foie maigre, ottenuto da oche nutrite con il miele, mais e i fichi.



Stesso discorso per i vini, con una carta di 300 etichette che è l’orgoglio di Matteo. Chi entra a Motelombroso, finalmente si lascia alle spalle le noie quotidiane, varcando la soglia di uno spazio dove la luce si riflette liberamente tra specchi e cristalli e la mente può svagarsi. In giardino, si chiacchiera, si ascolta musica, si leggono introvabili riviste d’arte e si mangia sdraiati sul prato o a un tavolo sociale. Il sabato e domenica, da mezzogiorno fino all’una di notte, si fa merenda con champagne, pan brioche ed acciughe.



Motelombroso. Una casa rosa.

Cibo | Vino | Otium

Alzaia Naviglio Pavese, 256

20142 Milano



Orario di apertura:

Dal martedì al venerdì dalle 19.00 all’01.00

Sabato e domenica dalle 12.00 all’01.00

Chiuso il lunedì