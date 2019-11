Nasce "Sapori autentici", il portale che guida all'eccellenza enogastronomica

I sapori di una volta, quelli autentici, genuini. I punti di forza della cucina della nonna. Altro che fast food o cibi etnici. Nasce dall’idea e dalla volontà di cinque amici che non hanno nessuna intenzione di lasciare la loro terra la decisione di mettere insieme forze, energie, risorse e professionalità per valorizzare al meglio i prodotti del territorio. E, semmai, fare in modo che attraverso questa impresa più di qualcuno che è stato costretto a partire possa tornare nella propria terra.

Il chi siamo di questa avventura lo raccontano gli stessi protagonisti sul portale “Sapori autentici”: Italo Bianculli, Giuseppe Mileo, Vincenzo Perruolo, Giuseppe Rofrano e Nicola Viscido. ”Eravamo quattro amici al bar -scrivono- a raccontare una storia diversa da quella di Gino Paoli, tanto convincente che non andammo via uno ad uno ma si aggiunse una quinta persona e nacque così Sapori Autentici srl”. E con un po’ di ironia e di ottimismo aggiungono: “L'idea cade a fagiolo ed è proprio lui, il legume più noto del mondo, il protagonista della nostra scommessa che nasce nel piccolo borgo di Casalbuono, a sud di Salerno ma guarda con ambizione oltre i confini”. E, d’altra parte, “gli ingredienti giusti -avvisano i cinque amici- ci sono: terra, tradizione, uomini e donne, lavoro e soprattutto qualità. Sapori autentici è pronto a distribuire i prodotti-chiave della dieta mediterranea”.

La mission dell’impresa (impresa in tutti i sensi), dunque, è bella e detta. Ma per essere più diretti e senza tanti fronzoli, è anche snocciolata in ben cinque obiettivi: favorire la conoscenza delle piccole produzioni agroalimentari di qualità; raccontare l’agricoltura eroica dei luoghi di montagna; tutelare il patrimonio biologico, genetico e culturale delle aree di montagna; promuovere e sviluppare le conoscenze tradizionali locali; incentivare la gestione sostenibile delle aree rurali e dei paesaggi.

Si parte dalle eccellenze dei Fagioli di Casalbuono e dei Peperoni Kruski. “La consuetudine al loro consumo -spiega Italo Bianculli, agronomo del gruppo insieme con Giuseppe Rofrano, e amministratore della neonata società- non può far percepire come ordinari prodotti agricoli che in realtà, sia per caratteristiche organolettiche sia per tradizionalità e rappresentatività territoriale e sociale delle piccole comunità ove si producono, sono semplicemente straordinari. Questa consapevolezza, insieme con la volontà di porre in essere una iniziativa economica volta a creare un circuito virtuoso nei piccoli borghi interni e montani, è alla base della nostra iniziativa imprenditoriale che parte da Casalbuono, una piccola comunità del Sud della Provincia di Salerno nel contesto del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano”.

“Uno dei pilastri del progetto -incalza il giovane amministratore- è sicuramente la necessità di dare un sostegno ai tanti piccoli agricoltori molto spesso artefici di un’agricoltura eroica in quei territori tutt’altro che agevoli, ma capaci di donare, quasi per un sistema di compensazione, prodotti eccellenti ed autentici, però difficilmente posti all’attenzione del consumatore. A Casalbuono, nei terreni coltivabili che si fanno largo tra le vaste distese boschive e si diramano lungo le sponde del Calore lucano, affluente incontaminato del Tanagro, si cerca di salvare dall’estinzione genetica, le varietà tradizionali di fagiolo, qui da sempre rinomate”.

Ai fagioli di Casalbuono, oggi riconosciuti con marchio collettivo di tutela e Presidio Slow Food, si affiancano gli altri prodotti della tradizione locale come i peperoni cruschi, ribattezzati kruski, e la polvere di peperoni. I primi, dal sapore inconfondibile e simbolo di un’agricoltura genuina, e la polvere di peperoni, ingrediente indispensabile per il condimento dei salumi locali, oltre che per impreziosire alcune ricette pilastro della tradizione.

“Sapori autentici” nasce con un lancio in grande stile: una tre giorni di degustazioni e workshop a Casalbuono. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre si susseguiranno appuntamenti, eventi e incontri conviviali.