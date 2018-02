Ornellaia, vini del progetto Vendemmia d'Artista in asta Sotheby's a Londra

Ornellaia: vini Vendemmia d'Artista all'asta di Sotheby's a Londra. Il Marchese Ferdinando Frescobaldi (Pres. Ornellaia) e Giovanni Geddes da Filicaja (AD Ornellaia).

Ornellaia sarà a Londra a un'asta di Sotheby's con i vini del progetto Vendemmia d'Artista 2015

Ornellaia presenta la 10° edizione del progetto Vendemmia d’Artista, in occasione del suo 30° anniversario dalla prima annata (1985). William Kentridge, artista sudafricano di fama internazionale conosciuto per i suoi disegni, film, sculture, animazioni e spettacoli, nei quali trasforma eventi politici drammatici in potenti allegorie poetiche. Per interpretare il carattere di Ornellaia 2015 “Il Carisma”, l’artista ha firmato un’opera d’arte per la Tenuta, ha personalizzato una serie limitata di 111 bottiglie di grandi formati e disegnato un’etichetta esclusiva di cui si troverà un esemplare in ogni cassa di 6 bottiglie da 750 ml di Ornellaia. I disegni delle etichette sono realizzati sulle pagine di vecchi libri di cassa italiani, trovati nei mercatini delle pulci e nei negozi dell’usato toscani.

Il progetto ha donato ad oggi quasi 2 milioni di euro a Fondazioni artistiche e Musei di tutto il mondo e il 23 maggio Ornellaia sarà protagonista di un’asta benefica di Sotheby's, con 9 lotti che includeranno le speciali bottiglie create da William Kentridge per Ornellaia 2015 "Il Carisma" - Vendemmia d’Artista. Durante la cena di gala Stephen Mould, Sotheby’s Senior Director - Head of European Wine Department, raccoglierà fondi che verranno interamente devoluti all’istituzione che ospiterà l’evento: V&A, Victoria & Albert Museum di Londra, diretto da Tristram Hunt.

Il progetto Vendemmia d'Artista di Ornellaia con l'artista William Kentridge

“Oggi Vendemmia d’Artista giunge alla 10°edizione e continuano le donazioni per il restauro del patrimonio artistico internazionale,siamo riusciti a devolvere nelle prime nove edizioni quasi 2 Milioni di euro in tutto il mondo, solo una piccola goccia nel mare, e ora vorremmo crescere ancora” così Giovanni Geddes da Filicaja, AD di Ornellaia.

Le immagini sulle etichette di Ornellaia si incentrano essenzialmente sulla produzione vinicola e in particolare sul momento della vendemmia, la raccolta dell’uva, come spiega l’artista William Kentridge. “Le cesoie sono in ricordo di un’esperienza da me vissuta durante una vendemmia in Toscana, quando ho trascorso sei mesi con la mia famiglia a San Casciano, fuori Firenze. Questo mi ha fatto comprendere l’impegno umano dietro la produzione del vino, anche se ciò che più mi è rimasto impresso è il sapore del pranzo nelle vigne preparato dalla moglie del contadino. Un gusto profondo, ottenuto dalla combinazione di lavoro e terroir. Gli aspetti della produzione vinicola che combinano processi sia manuali che meccanizzati hanno evocato la trasformazione degli umani in macchine e delle macchine in lavoratori. Questo studio fa parte di una serie di disegni e altre opere in via di sviluppo ispirate al lavoro dell’uomo. I disegni vengono realizzati sulle pagine di vecchi libri cassa italiani, scovati nei mercatini delle pulci e nei negozi dell’usato toscani”.

L'asta benefica di Sotheby's al V&A Museum di Londra

“Sono onorato di partecipare con Ornellaia a questo grande evento qui a Londra, la città in cui si incontrano influenze culturali e artistiche provenienti da tutto il mondo, che segna il decimo anniversario del programma Vendemmia d'Artista. Ammiro come William Kentridge interpreti Ornellaia 2015 Il Carisma attraverso il suo linguaggio allegorico. Le opere d'arte che ha creato per le bottiglie e la tenuta trasformano lo spirito di Ornellaia attraverso l'arte visiva e rendono concreta la sua interpretazione del carattere di Ornellaia 2015. Questa annata, nata durante una stagione di raccolta ottimale, è destinata ad essere una delle più grandi di Ornellaia. Ornellaia è stata venduta alle aste di Sotheby's Wine London sin dagli anni '90. Ho esaminato i prezzi delle aste per il periodo degli ultimi 10 anni dal 2008 al 2017 e ho confrontato il prezzo medio delle bottiglie e delle casse in questo periodo, insieme a una fascia di prezzo bassa e alta. L’ho anche confrontato con il valore totale dei vini italiani venduti alle aste di Sotheby's Wine a Londra dal 2008 al 2017 e anche con le vendite di vino globali di Sotheby's degli ultimi quattro anni alle vendite. Nella prima metà del 2016 Sotheby's ha avuto l’onore di vendere Ornellaia Archivio Storico in tre differenti location, a New York, Londra e Hong Kong. Ciò spiega l'elevato volume di Ornellaia venduto a Sotheby's durante questo periodo. Ho inoltre analizzato le annate battute in varie aste a Londra negli ultimi dieci anni ed è interessante la variazione dei prezzi durante questo periodo e l'aumento generale del valore per Ornellaia durante lo stesso periodo. Questa presentazione fornisce un'istantanea di Ornellaia e del vino italiano nelle aste dei vini di Sotheby's negli ultimi 10 anni”. Così Stephen Mould, Sotheby’s Direttore del dipartimento europeo del vino.

Tristam Hunt, Direttore del V&A Museum: "Il V&A è entusiasta di ospitare Ornellaia, Sotheby's e il famoso artista William Kentridge in questa decima edizione di Vendemmia d'Artista. Siamo onorati che Ornellaia abbia scelto il V&A per questo evento spettacolare e siamo estremamente grati per il suo generoso sostegno”.

Jamie Ritchie, Sotheby’s, Direttore del dipartimento mondo del vino. “Sotheby's Wine è orgogliosa di partecipare alla nostra decima collaborazione con il superbo programma d'arte Vendemmia d'Artista di Ornellaia. Abbiamo assistito a eventi incredibilmente speciali a New York (2010 e 2017), Hong Kong (2012), Londra (2013), Toronto (2014), Basilea (2015) e Los Angeles (2016) - ognuno dei quali era del tutto unico ed emozionante nello stesso modo in cui ogni annata ha il suo carattere distinto. La serata unisce grandi vini e grandi opere d’arte e ha il suo apice in un’asta di beneficenza dal vivo con cui raccoglieremo fondi per il Victoria & Albert Museum. Queste bottiglie uniche di grande formato troveranno case in nuove cantine e ricorderanno sempre ai loro nuovi proprietari le gioie di portare vino, cibo, arte e amicizia insieme. Questo è un momento di divertimento, celebrazione e generosità".