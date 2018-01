Paola Sidoti (Bayer) al Forum CDO Agroalimentare: le sfide del digital farming

Paola Sidoti, manager di Bayer Crop Science, è intervenuta a Milano Marttima durante la 15esima edizione del Forum CDO Agroalimentare dal titolo: “La metamorfosi dell’agroalimentare. Salute, filiera innovazione e marketing”.

Da anni il Gruppo Bayer promuove progetti e iniziative legate alla sostenibilità ambientale perché crede che produrre in modo sostenibile sia il motore per l’agricoltura del futuro e Paola Sidoti ha portato esempi concreti di progetti e soluzioni innovative nel campo della tecnologia e della digital faming , per tutelare l’uomo e l’ambiente.

"Nei prossimi anni ci sarà sempre più bisogno di cibo e nello stesso tempo avremo la riduzione dei terreni agricoli, quindi la produttività del campo dovrà aumentare per rispondere alla domanda, e la digital farming sarà di grande aiuto”, ha detto Paola Sidoti , presentando l’impegno di Bayer nell’investire in soluzioni innovative per affrontare le sfide del futuro nel mondo agricolo.

Bayer Foward Farming è una piattaforma di conoscenze globale che consente agli agricoltori di dimostrare come è possibile fare agricoltura in modo sostenibile.

In Europa le Bayer ForwardFarm sono otto. In Italia è a pochi chilometri da Verona l'azienda Agricola vitinicola "La Moranda"

Con la collaborazione di esperti Bayer e di altri partner specializzati, l'imprenditore agricolo associa all’esperienza e alla conoscenza della propria realtà, i più avanzati strumenti e le più adatte tecnologie con l’obiettivo di raggiungere una assoluta sostenibilità.

Dall'utilizzo dell’agricoltura di precisione nella gestione mirata delle avversità, per una difesa integrata moderna e senza sprechi, all’applicazione di nuovi strumenti di protezione personale e sistemi per la corretta distribuzione e la gestione dell’acqua. Fino ad attività specifiche di monitoraggio periodico dell’ambiente e della biodiversità.