Pizza, a Milano un angolo di bontà campana con grani antichi e dolci d'autore

La pizza tradizionale verace napoletana sbarca all'ombra della Madonnina. Vi sbarca con una ricetta ispirata ai maestri pizzaioli del '700. Ma non solo. Anche una limonaia, mattonelle stile Vietri sul mare, un menu che riproduce e ricorda in pieno un’atmosfera tipica della costiera Amalfitana e di Napoli verace. Potrebbe essere una terrazza di Maiori, Positano, Ravello, Vietri e invece siamo a due passi dal Duomo, in corso Europa, in un'ampia sede di 600 metri quadrati, disposta su due piani. Apre giovedì 21 marzo, primo giorno di primavera, questo pezzo di Napoli verace e di costiera in pieno centro meneghino. Con i due marchi: “Eccellenze della Costiera”, di Salvatore Varriale e “Grani Antichi”, di Giuseppe Vesi, che svela in anteprima il segreto di una specialità. Pizza con farina di grani antichi del Cilento, la Carosella - coltivata fin dall'epoca dei romani nelle tante fattorie sparse nel Cilento- con stracciatella campana, tartarre di tonno, pomodorino giallo confit, granella di mandorla tostata e polvere di limone di Sorrento.

Una pizzeria con effetti speciali, con al centro un vero mulino, con macine a pietra, in cui la farina, ottenuta da grano Carosella, utilizzata per fare la pizza sarà realizzata al momento.

Il concept? Poter vivere l'eccellenza del gusto in qualunque momento della giornata: dalla colazione, al pranzo fino alla cena, tra atmosfere che rimandano agli scenari della costiera amalfitana. Sapori antichi e gusti ormai noti nel mondo. Scorrendo il ricco menu ci si imbatte piacevolmente nei ravioli ricotta e limone, o in un cult della pasticceria come la delizia al limone. All'ombra della Madonnina, ci sarà davvero un angolo di paradiso del gusto.