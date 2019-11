Premio Michelin Passion for Wine, Rino Billia si aggiudica la seconda edizione

La seconda edizione del Premio Michelin Passion for Wine è andato a Rino Billia di Le Petit Restaurant di Cogne. La collaborazione tra la Guida Michelin Italia e il Grande Rosso Italiano, nata nel 2014, si rafforza grazie a questo riconoscimento speciale. Se l’anno scorso a Parma era stato premiato Augustin Devetak della Lokanda Devetak a San Michele del Carso, quest’anno la presentazione della Guida Michelin Italia 2020 a Piacenza ha visto il successo di Rino Billia. “Passion for Wine” è il premio dedicato a chi, nel mondo della ristorazione italiana di eccellenza, si impegna nella diffusione dei valori legati alla conoscenza del vino, al suo consumo consapevole e alla valorizzazione di tutto il settore enologico di qualità del Belpaese. Un premio che, nell’ambito della 65esima edizione della Guida Michelin Italia 2020, ha visto dunque il riconoscimento del lavoro che Billia svolge ogni giorno a Cogne con dedizione e passione, doti indispensabili da trasmettere agli ospiti di Le Petit Restaurant. “Per noi a Montalcino diffondere la cultura dell’eccellenza è fondamentale: è ciò che facciamo ogni giorno, dalla vigna alla cantina, in un continuo lavoro volto a valorizzare i frutti del nostro territorio. In questo senso, quindi, premiare chi fa altrettanto nei migliori ristoranti del nostro Paese è qualcosa che ci inorgoglisce” afferma Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino. “E ci tengo a sottolineare che, come dentro a ogni bottiglia di Brunello c’è l’impegno di una squadra di persone, dentro a ogni ristorante di qualità c’è un lavoro corale, che un professionista come Billia sa valorizzare offrendo agli ospiti vini che esaltino al meglio i sapori e la cultura stessa dello straordinario patrimonio enogastronomico di cui l’Italia dispone”.