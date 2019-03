Ristoranti italiani: 85 miliardi di incassi, boom cucina etnica

Ristoranti italiani: record d'incassi nel 2018 grazie a cucina etnica e food delivery

La cucina italiana continua a brillare. Record d'incasso per i ristoranti italiani nel 2018, con ben 85 miliardi di incasso. Il merito va attribuito principalmente al boom della cucina etnica e al food delivery, mentre gli "stellati" contribuiscono con solo lo 0,3% del totale. Questo secondo il Rapporto RistoratoreTop 2019 presentato a Rimini nei giorni scorsi.

Ristoranti italiani: food delivery cresciuto del 69%

Le consegne a domicilio, in particolare, sono arrivate lo scorso anno a un giro d’affari di 1,1 miliardi di euro. Di queste, 350 milioni derivano dall’online, che è cresciuto in un solo anno del 69% e che prevede un giro d’affari di ben 590 milioni per il 2019. Va molto meglio ai ristoranti etnici. Questo filone ha visto crescere del 40% le attività negli ultimi 5 anni e alla fine del 2017 i locali che servivano cibi esotici erano 22.608, il 6,78% del totale, con 667 mila addetti.

Ristoranti italiani: gli "stellati" contribuiscono con solo lo 0,3%

Tuttavia, sottolinea lo studio, alla fama e al prestigio degli ‘stellati’ non corrisponde un reale peso economico. I ristoranti italiani ai quali la Michelin aveva concesso almeno una stella nel 2018 erano 367 in Italia, ovvero lo 0,1% del totale dei ristoranti. In termini di fatturato, la stima è di poco inferiore a 285 milioni di euro, quindi poco più dello 0,3 percento.