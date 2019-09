Rome Cavalieri Waldorf Astoria annuncia l’offerta culinaria invernale

Ha probabilmente la vista mozzafiato più bella sulla città di Roma e non manca di stupire i suoi ospiti con una serie di iniziative all’insegna del buono e del bello. Il Rome Cavalieri, vero e proprio resort di lusso nel cuore di Roma, hotel cinque stelle lusso della catena Waldorf Astoria Resort, lancia un intenso programma per la stagione invernale, che culminerà con i sontuosi festeggiamenti di Natale e Capodanno. Ma le novità iniziano sin da subito, con i programmi del Ristorante Uliveto, del Tiepolo Bar e del Cavalieri Grand Spa Club. Immancabile l’ormai tradizionale brunch della domenica, che torna con le sue iniziative speciali, tra cui quelle di domenica 29 settembre a tema Oktoberfest, con un brunch firmato dall’executive chef Fabio Boschero ispirato alla celebre fiera tedesca, e domenica 27 ottobre per Halloween, con un brunch da “brividi” all’insegna di “dolcetto o scherzetto?” con un buffet di dolci molto dark realizzati dalle sapienti mani di Dario Nuti e del suo team.

Da lunedì 28 ottobre, quando entrerà ufficialmente in vigore il menu autunnale firmato dall’executive chef Fabio Boschero per il ristorante Uliveto, il menù proporrà, tra le altre cose, il “crudo di gamberi rossi con crumble di ceci aio, oio & pepperoncino”, il “Risotto al Suppli al telefono’”, gli “Gnocchi cacio & pepe con curcuma” e il “Coccio con Polpo verace su fagioli cannellini “. Imperdibili i dolci di Dario Nuti, primo tra tutti il “Risotto dolce allo zafferano e mandorle con sorbetto di fico d’India”. Nato dalle suggestioni gustative della sua infanzia, il tradizionale riso dolce della cucina povera italiana si sposa con ingredienti tipicamente siciliani. O la “Meteora”, rivisitazione del suo “Blackstone”, in cui il gelato alla nocciola in tempura è abbinato alla salsa di cachi, vaniglia e arancia, e il “Cheesecake con crema di zabaione e tartufo di cioccolato” nell’inusuale forma a uovo. Infine, la deliziosa “Tarte tatin alla mela, birra Guinness e pop corn”, in un giocoso e originalissimo mix di sapori. Giovedì 28 novembre, Giorno del Ringraziamento, l’appuntamento è con un buffet speciale in cui, accanto al classico tacchino ripieno, c’è la “zuppa di patate e vongole del New England“, gli “gnocchi alla zucca con noci e mandorle“, il patè di fagiano, l’insalata di mais e molto altro. Natale e Capodanno: per queste due irrinunciabili festività i menù sono volti alla riscoperta di antichi e tipici sapori, usanze e rituali da custodire e tramandare di generazione in generazione. Tra le tante pietanze proposte il “Pesce sciabola in carrozza con maionese di mare e insalata riccia”, il “Raviolo di patate e zafferano con porcini e ragù di capriolo” e le “Capesante scottate con scalogno stufato su soffice di cannellini al tartufo, barbabietola, piselli e zucca”. Non potevano mancare i fantastici panettoni del pastry chef Dario Nuti. Straordinario il tè che Dario Nuti ha studiato per il Tiepolo Bar: accanto ad una superlativa selezione dei migliori infusi ci sono una parata di biscotti, dolcetti e stuzzichini veramente unica. Per gli aperitivi invernali il Mixologist del Rome Cavalieri Angelo Severini suggerisce il CH-estnut, a base di Vodka Grey Goose Poire con crema di cacao bianca servito con panna montata alla castagna; alcolico al punto giusto e corroborante nel freddo invernale.

Le novità beauty e wellness del Cavalieri Grand Spa Club: Il Forest Bathing

Secondo studi condotti in Giappone, il forest bathing è un‘abitudine estremamente salutare. Ispirata alla pratica giapponese (shinrin-yoku) dell'immergersi nei boschi, insegna a trarre giovamento da attività all'apparenza semplici, come una passeggiata nel bosco, respirando le essenze degli alberi e delle piante, di volta in volta rinvigorenti o rilassanti. Aiuta a stimolare il sistema immunitario, contribuisce ad abbassare la pressione arteriosa e i battiti cardiaci, diminuisce la sensazione di stress e allevia gli stati depressivi. La posizione del Rome Cavalieri permette la realizzazione di un programma di Forest Therapy completo. L’albergo è infatti immerso in un parco mediterraneo e confina con uno dei parchi naturali più autentici e vasti della città: la riserva naturale di Monte Mario, che per le sue caratteristiche ambientali è un vero mosaico di diversità biologica ormai raro in una città. Al Cavalieri Grand Spa Club è possibile godere di una vera immersione nei boschi seguita da un efficace trattamento di benessere.