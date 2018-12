Rossopomodoro, a Milano due riaperture ispirate al nuovo concept

Il 20 dicembre è una data storica per il team Rossopomodoro, capitanato da Roberto Colombo, nuovo AD di Sebeto Spa: due nuove riaperture nello stesso giorno, una in Zona Moscova per lo storico Rossopomodoro di Largo La Foppa 1 e un'altra nel Centro Commerciale Bicocca Village.

Con queste due nuove riaperture passano a 7 i Rossopomodoro allineati alla nuova versione "2.0" ispirata alla nuova filosofia del brand “Come un giorno a Napoli". Questo il nuovo claim che ha dato vita al nuovo menù, stile e immagine di Rossopomodoro, così come alle nuove divise e finanche alla musica di sottofondo in sala. Un concentrato di storia, arte e allegria napoletana che si può già assaporare in tutti i nuovi Rossopomodoro. Il primo ad inaugurare la nuova filosofia è stato quello storico di Milano in Viale Sabotino, seguito da un altro restyling a Roma in Largo di Torre Argentina. Sempre a Roma, nel Centro Commerciale Roma Est ha aperto da pochissimo le porte un Rossopomodoro totalmente nuovo e ancora a Milano nella Stazione Centrale è nata una nuova "Puteca" di Rossopomodoro, la versione "al banco" del brand. Infine, la settimana scorsa ha riaperto anche un Rossopomodoro rinnovato nel complesso Multibit di Casoria. Con un sempre crescente numero di locali, Rossopomodoro continua ad affermarsi come "ambasciatore di Napoli" - in italia e nel mondo - della cultura gastronomica e della pizza.

Franco Manna, Presidente e Fondatore Sebeto Spa, ha detto ad Affaritaliani.it: "Di nuovo c’è lo slogan: come un giorno a Napoli; poi tutto il resto è rimasto legato alla tradizione che Rossopomodoro persegue da sempre e cioè l’artigianalità dei prodotti e l'utilizzo di materie prime buonissime. Il nostro intento è quello di legare ancora di più il nostro nome a quello di Napoli, cercando di far vivere ai nostri clienti un'esperienza napoletana anche quando si trovano nei nostri ristoranti di Roma, Milano, New York, Las Vegas… insomma in tutto il mondo. Rimaniamo della nostra idea: portare la qualità del buon cibo fuori da Napoli, però con una nuova immagine che segue il cambiamento dei tempi".

Franco Manna, Presidente Sebeto Spa: "Rossopomodoro e Napoli ancora più uniti"

Roberto Colombo, Amministratore Delegato Sebeto Spa, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: "Oggi apriamo la settima release in Largo La Foppa a Milano. Questo locale è la rappresentazione di quello che vorremmo provare a portare in Italia. Rossopomodoro si è vestito di un nuovo abito, più chiaro, senza però perdere il rosso della sua passione. Apriremo altri tre release entro marzo. Non ci fermiamo solo all’Italia, abbiamo infatti avviato una partnership con Eataly: Rossopomodoro è la pizzeria napoletana di Eataly negli Stati Uniti, in Brasile, in Svezia, a Monaco. Insieme a Eataly rappresentiamo l’eccellenza italiana del buon cibo e della buona pizza nel mondo”.

VIDEO - Colombo, AD Sebeto Spa: "Un nuovo abito per Rossopomodoro"

Punto di forza imprescindibile del successo di Rossopomodoro nel mondo sono le persone che ci lavorano da anni con passione ed entusiasmo; Affaritaliani.it ha incontrato lo Chef Antonio Sorrentino che ha detto: “Lavoro a Rossopomodoro da più di 25 anni. Nel tempo la nostra pizza è migliorata perché ci abbiamo messo tradizione, passione, studio, qualità di farine e scelta di grandi prodotti”.