Sigep 2017: a Rimini la grande vetrina del gelato e della pasticceria

E' stata inaugurata a Rimini l'edizione 2017 di Sigep, il salone della gelateria, pasticceria artigianale, panificazione e caffè leader al mondo. Organizzato da Italian Exhibition Group, la nuova società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, il salone è giunto alla sua 38° edizione.

Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG, ha sottolineato le novità di quest'anno, proprio in relazione all'operazione societaria: “Si tratta di una novità assoluta, che ha dato vita alla prima fiera italiana per redditività e numero di manifestazioni organizzate direttamente, la seconda per fatturato, e che può fungere da polo di aggregazione per altre realtà”.

Riguardo al Sigep, Cagnoni ha aggiunto: “Iniziamo il 2017 con una prima prova dall’esito quasi certo. Il Sigep è leader nel mondo per il settore dell’alimentare dolce fabbricato con le mani degli artigiani, e questa edizione promette di superare il record straordinario del 2016, con oltre 200.000 presenze di visitatori professionali. Se i numeri ci daranno ragione, avremo iniziato col botto l’anno in cui si misureranno le premesse alla base dell’integrazione tra Rimini e Vicenza”.



Erano inoltre presenti all'inaugurazione il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, il Vicepresidente IEG Matteo Marzotto e il Direttore Generale di IEG, Corrado Facco, davanti ad una platea di Autorità e operatori che fin dall’apertura dei cancelli hanno raggiunto il quartiere fieristico, interamente occupato da 1.250 espositori anche nell’ampliamento appena inaugurato.



Per il sindaco Gnassi, “in un paese che spesso ha difficoltà ad articolare relazioni, c’è anche chi guarda al futuro. Le fiere di Rimini e Vicenza costituiscono, per l’Italia, una realtà economica costituita per dare prospettive di sviluppo: un esempio concreto di come, con lucidità e intelligenza, si possono costruire sistemi forti al di là dei confini amministrativi e dei campanili. A partire da Expo – ha aggiunto Gnassi – abbiamo capito che il grande campo del food e della biodiversità può far camminare a testa alta l’Italia nel mondo: Sigep rientra in questo sistema”.



Al Salone internazionale del dolciario artigianale abbiamo trovato anche novità piuttosto particolare come il gelato alcolico e quello al gusto di mozzarella di bufala, con salsa e pezzi di pomodori semicanditi, fino a quello ai funghi porcini.

Ma il Sigep non è solo gelato. Ed ecco una statua di Giulio Cesare a grandezza naturale e una minuziosa riproduzione della Fontana di Trevi, spettacolari opera d’arte in pasta di zucchero.

Tra le novità anche la creme brulè vegana, il caffè con note di biscotto e pane appena sfornato e il simulatore di gelaterie, caffetterie, pasticcerie e pizzerie: si indossa una mascherina tecnologica e si entra in un mondo tridimensionale che simula la visita del locale che vi è appena stato progettato.



LA SCHEDA DI SIGEP 2017 - A.B. TECH EXPO 2017

Data: 21 - 25 gennaio 2017

Organizzazione: Italian Exhibition Group SpA

Edizione: 38° SIGEP e 5° A.B. TECH EXPO

Periodicità: annuale SIGEP, biennale AB TECH EXPO

Qualifica: internazionale

Ingresso: riservato agli operatori professionali

Orari: 9,30 – 18.00, ultimo giorno 9,30 – 15,00 (15,00 – 17,00 solo con ticket online)

Italian exhibitions director: Patrizia Cecchi

Group brand manager: Flavia Morelli

Brand manager: Gabriella de Girolamo (gelateria), Giorgia Maioli (pasticceria, panificazione, caffè)

Info visitatori: tel.0541/744111

website: www.sigep.it - #Sigep2017