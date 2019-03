Sirena d'Oro di Sorrento: il Premio sull'olio di qualità fa tappa in Sicilia

Dal Vesuvio all'Etna, uniti nel segno nell'olio. Quello contrassegnato dalla certificazione Dop, Igp e Bio. Il Sirena d'Oro, l'annuale concorso dedicato ai migliori oli extravergine di oliva Dop, Igp e Bio, in programma a Sorrento dal 29 al 31 marzo, fa tappa in Sicilia.

Il 15 e il 16 marzo, presso la Camera di Commercio di Catania, si svolgeranno infatti le selezioni per decretare il migliore olio siciliano, che sarà insignito di un Premio Speciale Sicilia. Gli oli in concorso saranno sottoposti ad analisi sensoriale da parte di un panel di assaggio, che li valuterà e classificherà secondo i metodi del Coi, il Consiglio oleicolo internazionale e dell’Unione europea.

“Un riconoscimento importante per una Regione come la Sicilia che vanta l’eccellenza della produzione e che si afferma sul mercato con il suo patrimonio di biodiversità e con le sei Dop e una Igp di recente istituzione che caratterizzano le qualità di un prodotto di forte identità territoriale”, dichiara Giosuè Catania, presidente del Consorzio di Tutela per l’olio extravergine di oliva Dop Monte Etna.

“Le aziende e gli oli siciliani hanno da sempre costituito un punto fermo del nostro concorso”, sottolinea Tullio Esposito, presidente del comitato esecutivo del Sirena d'Oro “L’indiscusso dominio nel fruttato intenso delle prime edizioni del premio, poi confermatosi nel tempo anche se la concorrenza si è adeguatamente attrezzata, ha da sempre suscitato una sana curiosità di andare a guardare più da vicino questa bella realtà olearia italiana. Il consorzio etneo ci offre quindi l'opportunità di confrontarci con questa bella realtà olearia dalla quale attingere spunti per una crescita complessiva del settore”.

Continuano intanto a Sorrento i preparativi per accogliere nella cittadina costiera le delegazioni provenienti da Cina, Giappone e Portogallo, paesi ospiti dell'edizione 2019 del Sirena d'Oro. La rassegna oleicola è promossa dal comune sorrentino in collaborazione con Coldiretti, Federdop, Oleum, Gal Terra Protetta.

Un momento centrale per il dibattito nazionale e internazionale sulle produzioni olivicole, al fine di promuovere l’olio italiano, sia sui mercati italiani che su quelli stranieri, con grandi potenzialità di espansione. Difensore della nostra salute, principe dei condimenti e re indiscusso della Dieta mediterranea, l’olio extravergine di oliva è considerato un alimento nutraceutico, capace cioè di prevenire e curare diverse patologie.