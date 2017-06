Summer Fancy Food 2017: Probios tra i protagonisti a New York

A Summer Fancy Food ci sarà anche Probios, azienda leader in Italia nella distribuzione di prodotti biologici vegetariani e per intolleranze alimentari.

Summer Fancy Food è il più grande evento commerciale dedicato al mondo dell'industria alimentare in Nord America e vetrina d’eccellenza per l’innovazione di settore e si svolgerà al Javits Center di New York dal 25 al 27 giugno 2017.

L’edizione 2017 della manifestazione si presenterà con una veste rinnovata, con un parterre di espositori di alto livello e un ricco programma di eventi, durante i quali si illustreranno i nuovi trend di consumo e le nuove istanze del mercato alimentare.



Probios, azienda fiorentina leader in Italia nella distribuzione di alimenti biologici e vegetariani, sarà parte, anche quest’anno, del progetto OFOM di Federbio “Organic Food, Organic Mood: sicurezza e buon gusto per i consumatori” che ha come obiettivo la promozione della conoscenza dei requisiti qualitativi, salutistici e nutrizionali dei prodotti da agricoltura biologica e del sistema di certificazione comunitaria, così da consolidare e ampliare i consumi nei mercati dei Paesi terzi, come appunto gli Stati Uniti.



Il Gruppo toscano esporrà quindi i suoi prodotti certificati USDA per il mercato statunitense presso lo stand OFOM (n. 4948) con Federbio. Inoltre i prodotti saranno esposti anche allo stand del distributore Misono Food (n. 2942) – con lo scopo di diffondere la cultura del cibo organico di alta qualità Made in Italy, adatto anche a chi deve seguire specifici regimi alimentari.



Durante il Summer Fancy Food Show i visitatori potranno assaggiare i prodotti Probios dell’omonima gamma, insieme a quelli della linea Il Nutrimento, Altricereali, Rice&Rice, GOVegan, Panito e Viva Mais.



In particolare, Probios proporrà la sua linea di pasta 100% legumi, senza glutine, prodotta in Italia in quattro deliziose varianti (Fusilli 100% piselli verdi, Fusilli 100% lenticchie rosse, Caserecce 100% ceci e Sedani rigati 100% fagioli neri) e le Creme Spalmabili a base di Cacao e Nocciola (La Golosa e La Moretta gusto fondente), certificate Vegan Society.



Per Il Nutrimento, invece, verranno presentate le produzioni a marchio proprio come i Patè Vegetali senza glutine (Crema di Olive Verdi, Crema di Olive Nere e Crema di Carciofi), gli esclusivi Pesti di Canapa (al Basilico, ai Pomodori Secchi, con Zucchine e Curry) e il Ragù di Soia.



Vi saranno poi le Penne di Grano Saraceno e poi le Penne Quinoa con mais e riso Altricereali, linea specializzata nella realizzazione di prodotti senza glutine a base di cereali e piante erbacee, in alternativa a quelli contenenti solo mais e riso.



La gamma Rice&Rice sarà, invece, presente con Mayorice, la maionese di Riso Vegetale senza glutine in tre varianti (Mayorice Original Family Pack, Mayorice Salsa Cocktail e Mayorice Salsa Tartara) e con la morbida merenda da forno senza glutine Riso Fruit ai Frutti Rossi.



Per la linea GOVegan saranno esposti le Creme Spalmabili senza glutine, disponibili nella doppia versione Vegan Ciock (crema spalmabile di cacao e nocciole) e Vegan Ciock Bianca, insieme alla Vegan Carbonara, un prodotto studiato in collaborazione con lo chef vegan Roberto Politi, autore di numerosi libri e ricettari di cucina vegan.



Da Panito, offrirà ai visitatori i Taralli e i Taralli al Rosmarino senza glutine, prodotti secondo l’originale ricetta pugliese, preparati senza né lievito, né latte.



Infine, il Gruppo proporrà per il mercato USA le Penne e gli Spaghetti Riso e Mais della gamma Viva Mais senza glutine, particolarmente indicata per l’alimentazione dei celiaci.