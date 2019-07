Tartuflanghe, ecco le new-entry dopo il restyling dell'intera linea gourmet

Essenzialità e modernità. Si ispira a questi due concetti la novità di prodotto di Tartuflanghe, l’azienda piemontese a conduzione familiare che da oltre 35 anni commercializza tartufo fresco e produce specialità di alta gastronomia a base di tartufo. In quel di Piobesi d’Alba (Cn) si conosce ben poco il concetto di “rimanere con le mani in mano”: dopo il cambio d’abito dell’intera linea “gourmet”, presentato a maggio 2019 in occasione della fiera Tuttofood, l’attenzione dell’azienda si è focalizzata sulle novità di prodotto. In primis, compaiono ben undici prodotti nel catalogo di quest’anno certificati vegan/vegetarian e 29 quelli gluten-free. Le new-entry riguardano invece le Julienne di tartufo (olio di oliva, tartufo estivo, olive taggiasche, colatura di alici, sedano rapa e foglie di cappero), un prodotto dai mille usi, ideale come aperitivo su crostini o come condimento per piatti caldi e freddi; Dalbosco (tartufo bianco liofilizzato, semi di oliva in polvere e farina di riso), un condimento universale da usare in finitura per pasta, pizza, insalate, uova, patate, pesce o carne; Burrolio (olio extravergine di oliva biologico, burro di cacao biologico, tartufo bianco - Tuber magnatum Pico - biologico), un burro vegetale con tartufo bianco, preparato con olio extravergine di oliva, burro di cacao e Tartufo Bianco; infine, Aceto balsamico di Modena Igp con tartufo, un condimento ideale per condire carne cruda, uova, filetti di carne, formaggi e insalate.



Il cambio d’abito La nuova grafica della linea "gourmet" si basa su essenzialità e modernità la nuova grafica della linea “gourmet”. Una vera e propria rivoluzione. Il logo dei nuovi pack è realizzato con lamina oro e verde, per sottolineare il prestigio dei prodotti, e l’albero, elemento essenziale per la nascita di un tartufo, diventa protagonista. L’albero vuole rappresentare un richiamo esplicito alla natura e, in modo indiretto, andare a rimarcare l’impegno che l’azienda rivolge quotidianamente nella sostenibilità ambientale e nell’utilizzo di fonti energetiche 100% rinnovabili. Il cambio di look ha interessato circa sessanta referenze e permette di valorizzare ulteriormente la linea dei prodotti a base di tartufo bianco (come, ad esempio, la maionese, la senape, il miele e il sale) attraverso l’utilizzo della lamina oro anche sull’elemento grafico dell’albero.