Tartufo bianco di San Miniato, presentata a Firenze la 49° mostra mercato

Due mesi di proposte enogastronomiche di qualità nel segno del tartufo bianco, disseminate tra borghi e centri storici, iniziative ogni fine settimana in un calendario coordinato tra le varie associazioni del territorio. Prende il via la stagione del tartufo bianco, che porterà alla 49a mostra mercato nazionale in programma. Le iniziative legate alla manifestazione sono state presentate questa mattina nella sala Gonfalone del palazzo del Pegaso. Il prossimo fine settimana (27-29 settembre) si comincia con la sagra del tartufo e del fungo porcino; sabato 5 e domenica 6 ottobre sarà la volta della Fiera del mercato del tartufo bianco a Corazzano; a Balconevisi si terrà la sagra del tartufo bianco e del fungo porcino sabato 19 e domenica 20 ottobre, con un prologo nel fine settimana precedente, il 12 e 13 ottobre, quando si terrà il Palio del papero; sabato 26 e domenica 27 ottobre ci si sposta a Ponte a Egola con la sesta edizione della sagra, il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, il mercato biologico con prodotti tipici locali; il primo fine settimana di novembre, sabato 2 e domenica 3, sarà la volta del Tartufo al Pinocchio che si terrà a San Miniato. I fine settimana successivi, dal 9-10 fino al 23-24 sarà di scena la mostra mercato nazionale. “Un territorio vocato al tartufo, che ci regala da sempre la più alta qualità a livello regionale, ma anche nazionale, oltre ai record di tartufi di maggiori dimensioni”, dice con orgoglio il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. “L’anno prossimo la 50a edizione della mostra mercato coinciderà con i cinquant’anni della Regione Toscana. Daremo vita a grandi festeggiamenti”. Alla presentazione sono intervenuti anche i consiglieri Antonio Mazzeo, che fa parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e ha voluto ringraziare gli organizzatori “per il grande lavoro che realizzate ogni anni”, e Andrea Pieroni, rappresentante del territorio. “Le manifestazioni si presentano tutte insieme, è un buon segno di coesione, unità e collaborazione sul territorio”, ha dichiarato Pieroni. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli e la vicesindaca Elisa Montanelli.