Tempi lunghi e a basse temperature, agli italiani il prosciutto piace così

Qual è l’alimento “perfetto” per un italiano che sta facendo spesa al supermercato e deve scegliere cosa mettere nel carrello? Risposta: quello che è realizzato con cura artigianale, utilizzando procedimenti dolci e in modo slow. Tutte indicazioni che vorrebbe poter conoscere, così da poter individuare in modo più facile i prodotti giusti. Eppure poche aziende soddisfano queste esigenze: oggi solo il 3% dei prodotti venduti in super e ipermercati evidenzia il metodo di produzione con cui è stato ottenuto e, tra essi, solo lo 0,4% sottolinea di essere frutto di una “lunga” o “lenta” lavorazione (fonte Osservatorio Immagino). Che si tratti di caratteristiche di prodotto importanti per l’acquisto e che gli italiani gradiscono molto lo confermano i dati di vendita: la spesa per acquistare questi prodotti è cresciuta del 6,4% nel 2018, soprattutto grazie all’aumento della domanda (+5,2%) che è molto superiore rispetto a quella dell’offerta (+1,2%). Quindi, sono ancora poche le aziende che soddisfano in modo trasparente quest’esigenza offrendo prodotti “slow” e di qualità, e comunicando queste caratteristiche ai consumatori.

L’azienda veronese Coati è una di queste: la sua linea di salumi Lenta Cottura esplicita già nel nome la sua peculiarità. Questa gamma di salumi infatti è frutto di un procedimento produttivo “delicato” e brevettato, che permette di esaltare il sapore delle carni di partenza e di tutelarne le proprietà organolettiche grazie a un uso accorto del tempo, sapiente e lento. Il caso più emblematico è quello del Prosciutto Cotto a Lenta Cottura Coati: realizzato esclusivamente con le cosce migliori, provenienti da allevamenti selezionati che tutelano il benessere dei suini, viene lasciato cuocere a basse temperature per oltre 25 ore. Così la carne ha tutto il tempo di diventare naturalmente più morbida e saporita. E inoltre, non venendo “aggredita” da un calore eccessivo, mantiene intatte le sue caratteristiche nutrizionali, a partire dal prezioso contenuto di proteine nobili. Un altro plus di questo prodotto è il basso contenuto di sale: Coati ne usa il minimo indispensabile e utilizza, in esclusiva, il sale iodato Presal.

Le caratteristiche eccellenti del Prosciutto Cotto a Lenta Cottura Coati sono state apprezzate e premiate anche dai trecento consumatori italiani che siedono nella giuria del Quality Award 2020, il riconoscimento che viene assegnato ai prodotti giudicati migliori in una serie di test sensoriali effettuati “al buio”, ossia senza conoscerne marca o produttore

Al Quality Award 2020, Coati ha addirittura fatto il bis, perché è stato premiato anche un altro prodotto dell’azienda veronese: il Petto di Tacchino a Lenta Cottura. “I prodotti della linea Lenta Cottura sono il nostro fiore all’occhiello e il Quality Award 2020 testimonia come all’assaggio emergano le loro caratteristiche inconfondibili di gusto e morbidezza”, commenta Giampaolo Coati, co-titolare del Salumificio di Arbizzano insieme alle sorelle Beatrice e Federica. “Siamo molto soddisfatti che i consumatori abbiano capito lo spirito con il quale operiamo e abbiano apprezzato la qualità dei nostri salumi”.