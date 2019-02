Un 70° anniversario più frizzante che mai per il Chin8 e la famiglia Neri

Un’emozione lunga settant’anni per Chin8, il prodotto old style al sapore del citrus myrtifolia e per le altre bevande Neri, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa: il tradizionale logo dall’autentico sapore vintage, declinato dei suoi “primi” settanta anni di vita, unito al payoff “italiano da settant’anni” che evoca immediatamente la storicità del brand e la qualità del prodotto, accompagnerà il nutrito cartellone di eventi, in collaborazione con autorevoli partner, che celebrerà l’importante traguardo di questa bevanda che ha segnato la storia del consumo di massa del nostro Paese.

Teatro Le bevande Neri saranno beverage partner del Teatro Brancaccio di Roma ai primi cinque importanti spettacoli in cui il brand rinfrescherà il pubblico nel foyer: Beppe Grillo We Will Rock You, Priscilla, Geronimo Stilton e La Divina Commedia.

Musica e … non solo Per il secondo anno consecutivo, sempre nella capitale, Chinotto Neri sarà beverage partner dell’Auditorium Parco della Musica. Una presenza in occasione dei grandi concerti, e degustazioni nei tre importanti eventi primaverili: il Festival delle Scienze, la Festa del Libro e la Festa del Verde.

Il Grande Cinema Dopo l’esperienza delle ultime due rassegne, anche in occasione della 49^ edizione del Giffoni Film Festival, il marchio Neri sarà tra i main partner del più importante appuntamento cinematografico internazionale dedicato ai ragazzi. Dal 18 al 27 luglio prossimi, talent, giurati, accompagnatori e pubblico saranno coccolati con le bevande Chinotto, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa Neri, a testimonianza della capacità del brand di accompagnare e sostenere eventi di grande respiro.

Motori Grazie al consolidamento di autorevoli partnerships, anche nel corso del 2019 Chinotto Neri sarà a fianco degli amanti delle due ruote. Dal prossimo mese di marzo, per il secondo anno consecutivo, le bevande Neri accompagneranno l’Honda Live Tour durante le tappe di Salerno, Napoli, Viterbo, Catania e Sabaudia e, dal 7 al 10 marzo, il brand sarà presente al Motodays di Roma. Sempre a partire da marzo, Chin8Neri sarà bevanda ufficiale nell’area Hospitality della Yamaha Racing R1 Cup. Il Trofeo Italia Naked, sostenuto per il terzo anno da Chinotto Neri, presenta la grande novità dell’entrata della categoria in Coppa Italia della Federazione Motociclistica Italiana. Inoltre, Chin8Neri sarà main sponsor del team Boccetti Racing sulla moto Yamaha GSX R 1000R.

Rinnovata anche la collaborazione con Piaggio: al recente 70° di Apecar, in cui il brand ha accompagnato la due giorni a Salsomaggiore Terme, si aggiunge quest’anno il 70° del Vespa Club Italia. Il marchio Neri sarà dunque presente ad EuroApe 2019, il più importante raduno dedicato al mitico “tre ruote” da lavoro, in programma il 13 e 14 aprile a Pontedera, organizzato dall’Ape Club Italia, in occasione delle più importanti iniziative dei Vespa Club metropolitani. Quelle appena descritte, sono solo un frizzante aperitivo di un menù ricco di iniziative, organizzate per condividere anche con i consumatori di Chin8Neri una emozione lunga settant’anni.