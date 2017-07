Uno chef rubato all’agricoltura: le nuove video ricette di Coltura & Cultura

Coltura & Cultura presenta la sua nuova iniziativa editoriale “Uno chef rubato all’agricoltura”: dodici video ricette dedicate alle principali colture dell’agricoltura italiana ed ispirate alla sua omonima collana.

Promosso da Bayer, Coltura & Cultura si pone oggi come webmagazine punto di riferimento del mondo della “nuova” agricoltura.

La serie nasce dall’idea di mostrare in modo semplice e diretto un utilizzo nuovo e originale delle colture più classiche della tradizione italiana, accostando la tradizione all’innovazione. E tutto con l’aiuto di uno chef giovane e noto al pubblico televisivo, Michele Cannistraro.

Lo Chef

Michele Cannistraro interpreta appieno l’intento del format: grazie alla sua esperienza televisiva in Masterchef, ha mostrato il suo carattere di uomo genuino e attento ai sapori autentici. Così è la sua cucina, sincera e senza artifizi.

In “Uno chef rubato all’agricoltura” proporrà ricette semplici con frutta, verdura e ortaggi di stagione per valorizzare le varietà del nostro territorio e promuovere un’alimentazione sana e bilanciata.

“Il nostro obiettivo è promuovere l’ampia ricchezza dell’agricoltura italiana attraverso un format molto fruibile, piacevole e diretto su un tema, quello della cucina e della sana alimentazione, che appassiona un pubblico sempre più vasto” afferma Daniele Rosa, Direttore Comunicazione di Bayer in Italia.

Le ricette

Ogni puntata inizia con la presentazione di una coltura associata ad un volume della collana, se ne mostrano le proprietà e si procede alla realizzazione di una ricetta veloce, originale e genuina.

La grafica sottolinea non solo i passaggi della ricetta, ma anche le informazioni nutrizionali.

Il primo video racconta “il pesco” e ci suggerisce di gustarlo in una tartare di gamberoni con pesche noci, piatto sfizioso e fresco, ideale per l’estate.

La serie “Uno chef rubato all’agricoltura” si declina anche sui social , proponendo agli utenti una versione breve dell’intera ricetta corredata da un’inforgafica descrittiva.

Chi vorrà invece mettersi ai fornelli e seguire più nel dettaglio tutti i passaggi della ricetta e scoprire i segreti dello chef, potrà trovare la versione completa sul sito www.colturaecultura.it

Obiettivo del progetto è anche quello di stimolare l’interazione con gli utenti, che diventeranno i protagonisti di in una vera e propia sfida culinaria. Chi vorrà potrà cimentarsi con la propria personale interpretazione della video ricetta scoprendo l’utilizzo più originale degli ingredienti.

Scoprite tutte le news, le video ricette e le iniziative di Coltura & Cultura sul sito www.colturaecultura.it