Ermenegildo Zegna e Cantine Ferrari, la nuova etichetta con le uve Lunelli

Un sodalizio di lunga data quello tra Ermenegildo Zegna e Cantine Ferrari che quest'anno si arricchisce con un’etichetta dedicata, Ferrari Made To Measure for Ermenegildo Zegna.

Questa limited edition di Trentodoc, che si declina nella Riserva 2009 e nella Cuvée, celebra la collaborazione tra due aziende simbolo di eccellenza italiana nel mondo.

L’iniziativa rafforza un legame che ha radici profonde e valori comuni: Ermenegildo Zegna e Cantine Ferrari sono due imprese familiari che da oltre cento anni coniugano tradizione, ricerca dell’eccellenza e innovazione e portano nel mondo un autentico stile italiano, sinonimo di eleganza, qualità e costante ricerca. Non a caso entrambe le aziende fanno parte di Altagamma, fondazione che riunisce i migliori brand dell'alta industria culturale e creativa del nostro Paese.

Ermenegildo Zegna e Cantine Ferrari in numerose occasioni si sono unite per celebrare l’eleganza e il gusto in tutti i sensi; Ferrari è infatti, da anni, il brindisi che accompagna gli eventi più importanti di Zegna. Dal 2016, inoltre, nelle boutique Zegna di tutto il mondo i clienti vengono accolti con un calice di bollicine Trentodoc e da oggi anche dalla nuova limited edition Ferrari Made To Measure for Ermenegildo Zegna.

Ferrari Made To Measure Riserva 2009 for Ermenegildo Zegna è composta da sole uve Chardonnay della vendemmia 2009 provenienti da vigneti di proprietà della famiglia Lunelli situati alle pendici dei monti del Trentino.

È un Trentodoc dall'intrigante ricchezza gustativa conferita dalla fermentazione in grandi botti di rovere. Otto anni di affinamento in bottiglia regalano complessità e struttura, rendendola straordinariamente versatile negli abbinamenti.

Ferrari Made To Measure Cuvée for Ermenegildo Zegna è un Trentodoc Blanc de Blancs dalla notevole personalità conferita dagli oltre 36 mesi di affinamento sui lieviti. Morbido ed elegante, stupisce per le intense note fruttate tipiche dello Chardonnay cui si accostano fragranze di lievito, richiamando alla freschezza della mela di montagna.

Particolarità della limited edition Ferrari Made To Measure for Ermenegildo Zegna è l’esclusiva etichetta, sia nella Riserva 2009 che nella Cuvée, ispirata all’iconica PELLE TESSUTA™, una speciale nappa tessuta, risultato dell’innovativa ricerca di Ermenegildo Zegna.

Occasione ideale per presentare la nuova limited edition è stata “La Vendemmia” di Montenapoleone, iniziativa che ormai da parecchi anni unisce i grandi nomi del mondo del vino con quelli della moda e del lusso presenti nella più rinomata via dello shopping milanese.