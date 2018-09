Forza Italia: C'era una volta Berlusconi

Silvio non può fare miracoli: il mondo è cambiato "Le ultime elezioni sono state uno spartiacque: un mondo è finito, un altro del tutto nuovo è cominciato.È perciò impossibile che Forza Italia possa tornare a essere il primo partito: del centrodestra e del Paese. Neanche il ritorno in campo di Berlusconi è in grado di fermare il declino: è mutato lo spirito dei tempi, a cui il Cavaliere di Arcore non appartiene, scrive Repubblica.