FS Italiane: FS Sistemi Urbani vince il premio 100 Eccellenze Italiane

FS Sistemi Urbani, società immobiliare del Gruppo FS Italiane, ha ricevuto il Premio 100 Eccellenze Italiane per la categoria Real Estate.

FS Sistemi Urbani si è distinta per le proprie attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare non più funzionale all’esercizio ferroviario, unite allo sviluppo di servizi integrati urbani per la collettività in una prospettiva di business, razionalizzazione, miglioramento funzionale e servizio alla collettività.

Il prestigioso award è stato assegnato a FS Sistemi Urbani, nel decimo anno di attività della Società, quale riconoscimento dei successi conseguiti anche sotto la guida, fino a luglio 2018, di Gianfranco Battisti, ora Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane.

Il premio è stato consegnato a Carlo De Vito, Presidente di FS Sistemi Urbani. Molteplici i progetti portati avanti dalla Società negli ultimi anni. Tra gli altri di particolare rilevanza sono quelli relativi alla riqualificazione degli ex scali ferroviari di Milano, alla rigenerazione urbana delle aree dismesse a Roma e allo sviluppo di progetti per il nodo intermodale di piazza Garibaldi a Napoli, mentre a Torino è degna di menzione la progettazione per la cittadella universitaria Parco della Salute. A Firenze è stata effettuata la riconversione, a uso urbano, delle aree ferroviarie adiacenti al Nuovo Teatro dell’Opera e al complesso espositivo culturale della ex Stazione Leopolda. A Bergamo, infine, sono state avviate la valorizzazione urbanistica dello scalo denominato Porta Sud e la riqualificazione della stazione in logica di centro di interscambio.