"Bob imagine Krieger 60'70'80'90' Living through fashion and music" mostra del fotografo Bob Krieger dall'8 marzo al 30 giugno 2019 a Palazzo Morando Milano. Collezione privata di fotografie realizzate per campagne pubblicitarie dei più grandi stilisti del Made in Italy rappresentati da famose top model in tutto il mondo con eleganza e raffinatezza.