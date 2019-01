SsangYong Tivoli donata al comune con design ispirato a Milano

Donazione in comodato d’uso al Comune di una SsangYong Tivoli dal design ispirato a Milano, sviluppato da un team di studenti del Master in Transportation and Car Design della Scuola Politecnica di Design, nell’ambito del concorso Tivoli Design Take Over svoltosi in collaborazione con la casa automobilistica durante il Fuorisalone 2018.L’auto consegnata alla vicesindaco Anna Scavuzzo da Luca Ronconi CEO del Gruppo Koelliker e SsangYong Motor Italia.