John Elkann all'Università Bocconi di Milano

Milano Università BocconiFondazione Agnelli sostiene la ricerca Bocconi che incide sul mondo produttivo.Francesco Decarolis è Avvocato Agnelli Associate Professor in Economics,con una Lectio Inauguralis su concorrenza e monopolio con la partecipazione di John Elkann Presidente della Fondazione Agnelli,Mario Monti Presidente Università Bocconi,Giammarco Verona Rettore Università Bocconi,Andrea Prat Richard Paul Richman Professor of Business and Professor of Economics,Columbia University,Marina Tavassi Presidente Corte d'Appello di Milano.