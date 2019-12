Il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, è stato ricoverato - in via precauzionale e programmata - per delle cure all'ospedale di Londra, King Edward VII. Lo riferisce il Guardian. Il principe ha 98 anni.

Non sono state ancora precisate le ragioni del ricovero, ma secondo Buckingham Palace si è trattato di una decisione "precauzionale" dei medici. Lo riporta la Bbc.