Generali Italia e Teatro San Carlo portano il musical in piazza col flash mob

Napoli: flash mob per 1800 ragazzi del progetto Alternanza Scuola–Lavoro del Teatro San Carlo con Generali Italia.

Generali Italia, con il progetto Valore Cultura, insieme al Teatro San Carlo di Napoli ha portato un flash mob in piazza: 1800 ragazzi sono stati coinvolti nell'iniziativa, portando in piazza Plebiscito e per le vie di Napoli il musical "My Fair Lady".

Anche quest’anno Generali Italia, attraverso il programma Valore Cultura, sostiene il Teatro di San Carlo in iniziative dedicate alla formazione professionale e culturale dei giovani del territorio napoletano. Valore Cultura è un progetto pluriennale nato nel 2016 con l’obiettivo di rendere l’arte e la cultura sempre più accessibili. Si tratta di un progetto articolato su più aspetti che vuole essere accessibile, capillare sul territorio e capace di coinvolgere un pubblico vasto e trasversale, che va dai ragazzi delle scuole, alle famiglie, fino a un pubblico più adulto, con lo scopo di creare valore condiviso.

In quest’ambito, contestualmente all’allestimento dello spettacolo My Fair Lady, ha preso vita il percorso Alternanza Scuola-Lavoro del Lirico, sostenuto da Generali Italia per coinvolgere più di 1800 ragazzi in un programma formativo con laboratori sulle arti e sui mestieri dello spettacolo. Oggi, 13 febbraio, a partire dalle ore 12.00 i ragazzi coinvolti in questo progetto hanno dato vita ad un flash mob in piazza del Plebiscito e poi per le vie di Napoli, eseguendo brani del musical. Inoltre, le sere del 13 e del 14 febbraio i ragazzi si esibiranno anche in teatro.

Il sostegno di Generali Italia ai progetti educativi del Teatro San Carlo

“Siamo molto contenti di collaborare con il San Carlo su progetti educativi dedicati ai ragazzi, che danno valore all’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro con occasioni concrete di apprendimento – ha commentato Lucia Sciacca, Direttore Communication and Social Responsibility di Generali Italia – Con questo progetto manifestiamo, ancora una volta, la volontà di essere attivi e partecipi con le eccellenze italiane presenti al Sud: con il Teatro San Carlo condividiamo il convincimento che creare occasioni formative e di coinvolgimento dei giovani nell’arte e nella cultura rappresenti un elemento di crescita dell’individuo e di conseguenza di sviluppo delle comunità".