Record per il SuperEnalotto Sisal: 178 milioni in palio

Il Jackpot di SuperEnalotto a disposizione per l’estrazione di sabato 29 giugno vale 178.1 milioni di euro. Il premio, che è il più alto al mondo dall’8 giugno scorso, ha superato ieri anche il record storico del gioco, pari a oltre 177,7 milioni di euro, vinti il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole.

Dal 30 ottobre 2010 ci sono voluti 3.164 giorni, pari a 8 anni e 8 per scrivere una nuova cifra nel capitolo dei record del SuperEnalotto. Nel frattempo, sono stati vinti 28 punti 6, ma nessuno di questi è mai riuscito a superare il record.

Tra i montepremi più alti di sempre nella storia del SuperEnalotto, all'estrazione del 20 ottobre 2010 con 177.729.043,16 € vinti a Sperlonga e altre città, seguono quella di Vibo Valentia del 27 ottobre 2016 con 163.538.707,00 €, Bagnone del 22 agosto 2009 con 147.807.299,08 € e quella di Parma e Pistoia del 9 febbraio 2010 con 139.022.314,64 €.

In caso di vincita, occorre ricordare che la ricevuta di gioco è un titolo al portatore. Chiunque sia in possesso del titolo e si presenti per la riscossione, è considerato il vincitore. L’originale della ricevuta di gioco, ovvero l’attestazione cartacea della giocata, costituisce l’unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita. La stessa deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte. I documenti da esibire per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal sono la carta d’Identità, il codice fiscale e la ricevuta della giocata vincente. Il fortunato vincitore può presentarsi da solo per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal, senza accompagnatori, amici, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico. Da non dimenticare il codice Iban per l’accredito della somma. In nessun caso e in nessun momento l’Ufficio Premi Sisal consegnerà denaro in contanti. La riscossione della vincita deve avvenire entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000€.