Good Energy Award 2018, Bosch premia le aziende impegnate nella sostenibilità

Si è ufficialmente conclusa, presso l’Auditorium Robert Bosch di Milano, la 9° edizione del Good Energy Award (GEA).

Il premio organizzato da Bernoni Grant Thornton e rivolto alle aziende che hanno avuto il coraggio di investire in un mercato innovativo in modo responsabile verso l’ambiente, l’economia e il territorio.

Tra tutte le imprese che hanno preso parte alla competizione, la Giuria indipendente, presieduta dal professore Maurizio Fauri dell’Università di Trento, ha selezionato i progetti più innovativi che hanno saputo mixare salvaguardia dell’ambiente, creazione di valore per gli stakeholders e miglioramento della performance economico-finanziaria.

Durante la cerimonia di premiazione sono stati annunciati i nomi delle aziende vincitrici di questa edizione nelle quattro differenti categorie: per Agrifood ha vino OltreCafè; per il Manufactoring&Technolog Alisea, per la sezione Real Estate, Ricehouse, infinte per il Travel &Leisure, l'Agriturismo Sant’Egle

Le altre aziende finaliste individuate dalla Giuria sono state Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola e Treedom per la categoria Agrifood, Bioelectric e Aeffe per la categoria Manufactoring&Technology, Mass Energy e Lombardini per la categoria Real Estate, QC Terme e La Vigna del Colle per la categoria Travel&Leisure.

La 9° edizione del Premio è stata realizzata con il supporto di Bosch e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, ANDAF, FIPER, FIRE, IDM Sudtirol, Ordine dei Commercialisti di Milano, Trentino Sviluppo, Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Trento.

“Anche quest’anno il premio ha raccolto candidature di qualità che dimostrano come, progressivamente, il concetto di sostenibilità e di efficienza si stia espandendo tra le aziende di ogni dimensione ed ogni settore”, commenta Stefano Salvadeo, Co-Managing Partner e Head of Advisory Services di Bernoni Grant Thornton. “Complimenti ai vincitori che si sono distinti con progetti innovativi e originali. Il nostro auspicio è quello di poter avere un quadro normativo stabile che spinga le aziende ad investire su sostenibilità ed efficienza non tanto con meri incentivi economici, quanto con un sistema premiale di riduzione del carico fiscale a medio-lungo temine, nonché una riduzione dell’iter burocratico necessario per la realizzazione di investimenti per la riduzione dei consumi/aumento dell’efficienza energetica sia di impianti produttivi, sia di immobili”.

“Risparmio energetico e sostenibilità ambientale sono le sfide del prossimo futuro”, ha dichiarato Gerhard Dambach, Amministratore Delegato del Gruppo Bosch in Italia. “Vedere progetti virtuosi realizzati in questa direzione ci fa ben sperare nell’utilizzo dell’energia in maniera efficiente e sempre più in sinergia con le nuove tecnologie”.