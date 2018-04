Governo: Di Maio e Salvini deligittimati. Arriva il 'governo di tutti'?

"Questo è un colpo basso": dalle parti del Movimento quasi non ci vogliono credere quando nel primo pomeriggio subodorano che Roberto Fico, Presidente della Camera, avrà un mandato esplorativo delimitato al perimetro M5S-PD. Nei riscontri informali con gli uomini del Quirinale era stato fatto ampiamente capire che si sarebbe preferito un 'mandato aperto': "Adesso il vero pericolo è quello di delegittimare Luigi Di Maio e tutto il lavoro svolto finora", spiegano, "quando tutti sanno benissimo che l'accordo con la Lega era ed è tuttora a portata di mano se solo qualcuno ci desse una mano". Se quel 'qualcuno' fosse rivolto o meno al Colle non è dato sapere. Ma tant'è. Perchè adesso il problema diventa anche quello di verificare la tenuta del Movimento, sia al vertice che alla base. Perchè tutti sanno che questo incarico a Fico non porterà a nulla (e allora a che 'pro' conferirlo con tanto zelo?) se non a creare ulteriori polemiche e divisioni ed un quadro di instabilità politica ancora maggiore di quanto già non fosse prima. "Speravamo che il Colle privilegiasse il volere degli italiani e quindi l'asse tra i vincitori delle elezioni" si fa osservare.

Il Pd di Matteo Renzi (ops, di Martina), e forse sotto sotto anche la Forza Italia di Silvio Berlusconi, non aspettavano altro per dimostrare l'inconcludenza e l'incapacità politica di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ora ne hanno l'occasione, servita su di un piatto d'argento, l'incarico a Fico dato dal Colle rappresenta la plastica sconfessione dell'operato di entrambi. "Se il Colle voleva un 'governo di tutti' poteva dircelo subito senza fare troppi giri di walzer" spiegano amareggiati dal Movimento. Perchè alla fine il sottinteso, il filo rosso che si fa strada in queste ore tra i pentastellati è proprio questo: si è voluta far fallire con sole 48 ore di mandato esplorativo l'ipotesi Centrodestra-5Stelle ed ora si farà lo stesso con 5Stelle-Pd per tirare dritti dritti verso quel 'governo di tutti' e di 'condivisione delle responsabilità' di cui ieri sera, guarda caso, parlava il Presidente Emerito Giorgio Napolitano.

Un uomo che da sempre sa scrutare molto bene tra le pieghe del futuro: "La situazione internazionale, nei suoi sviluppi imprevisti, complessi e drammatici, richiede che ci sia un'Italia che dica la sua parola. Dobbiamo sentire l'urgenza e trarne le conseguenze: una massima condivisione della responsabilità perché l'Italia abbia il governo di cui ha bisogno".