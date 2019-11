Accordi Francia e Cina da 15 mld di $: Aeronautica, energia green e finanza

Al termine di un incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il capo di Stato francese Emmanuel Macron, la Cina ha annunciato di avere firmato contratti con la Francia per un importo totale di 15 miliardi di dollari. "Francia e Cina hanno firmato documenti di cooperazione nei settori dell'aeronautica, dell'energia pulita, dell'agroalimentare, della finanza e dell'elettricità", ha affermato un responsabile della presidenza cinese durante una cerimonia per la firma delle intese al Grande Palazzo del Popolo di Pechino.



Tra i contratti firmati - riferisce l'Afp - c'è un accordo del valore di un miliardo di euro tra GTT, una filiale di Engie e Beijing Gas Group per lo sviluppo di un terminal e un deposito di GNL a Tianjin, e un gasdotto di 230 chilometri per portare gas a Pechino. Questo accordo è attualmente all'esame del ministero del Commercio cinese, ha affermato l'Eliseo. Francia e Cina hanno inoltre firmato un protocollo d'intesa che prevede un accordo entro il 31 gennaio 2020 sul prezzo, il sito e la "garanzia di buon fine" del progetto di un impianto di trattamento del combustibile esaurito con il gruppo nucleare francese Orano (ex Areva). Quest'ultimo lavora da oltre 10 anni a questo progetto di impianto con una capacità di 800 tonnellate all'anno, stimato in circa 12 miliardi di dollari (11 miliardi di euro).