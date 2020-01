Adidas, poliestere riciclato oltre il 50% nel 2020. E le Futurecraft Loop...

Adidas, poliestere riciclato oltre il 50% nel 2020

Adidas fa sapere che nel 2020 oltre la metà del poliestere utilizzato nei propri prodotti sarà ottenuto da plastica riciclata. Non solo, il brand tedesco va oltre: dal 2024 verrà utilizzato solo poliestere riciclato. “Nel 2020 Adidas punta inoltre a produrre dai 15 ai 20 milioni di paia di scarpe utilizzando con rifiuti di plastica raccolti dalle spiagge e dalle regioni costiere. L’anno scorso, Adidas ha già prodotto oltre undici milioni di paia di scarpe di questo tipo”, viene spiegato in una nota. Nel 2020 Adidas introdurrà “nuove categorie di prodotto basate su criteri di sostenibilità”.

Le Futurecraft Loop, prime scarpe da corsa completamente riciclabili, sono in fase di test dal 2019 e il lancio sul mercato è previsto per il 2021.

“In termini di climate protection entro il 2030 Adidas ridurrà le emissioni di gas serra sia delle proprie attività sia di quelle dei suoi fornitori del 30 per cento rispetto all’anno 2017. La climate neutrality è all’ordine del giorno per il 2050. In Germania l’azienda ricava già quasi tutta l’energia elettrica da fonti rinnovabili”.