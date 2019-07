Allevamento, spirulina ai vitelli. Migliora prodotto e la salute degli animali

SPIRULINA NELL'ALIMENTAZIONE DEI VITELLI: AL VIA PROGETTO RICERCA

Un nuovo progetto di ricerca per valutare gli effetti della somministrazione di spirulina negli allevamenti di bovini. Questo l'obiettivo della collaborazione fra Tolo Green, produttore di Spirulina, e Cooperativa Produttori Arborea, che in Sardegna produce carne bovina. La spirulina sarà utilizzata come integrazione funzionale per l'alimentazione di vitelli neonatali, con l'obiettivo sia di migliorare la salute e la crescita dell'animale, sia di fornire al consumatore un prodotto con migliori caratteristiche nutrizionali. Un'innovazione per il settore zootecnico che garantirebbe inoltre processi sostenibili ed economicamente vantaggiosi, attraverso l'uso di materie prime 'green' e carbon-negative.

L'intuizione - se confermata dai programmi di ricerca avviati anche grazie al supporto scientifico del Dipartimento di Scienze Zootecniche dell'Università di Sassari - avrebbe un impatto importante per la sostenibilità degli allevamenti di bovini e aprirebbe la strada a successivi passi di sperimentazione che potrebbero coinvolgere animali in altre fasi critiche del ciclo produttivo (pre e post partum), fino all'impiego su bestiame in piena lattazione. Le microalghe rappresentano, in virtù della propria composizione chimica, un'alternativa economicamente ed ecologicamente sostenibile sia alle proteine di origine animale che di origine vegetale da utilizzare nell'ambito della mangimistica, in particolare per gli allevamenti di bovini. La presenza di numerose sostanze biologicamente attive, infatti, conferisce loro un potenziale pressoché illimitato in termini di sostituzione e/o integrazione all'alimentazione tradizionale degli animali.