Ambiente, come sarà la casa nel 2050? Gli italiani la immaginano sostenibile

La casa nel 2050? Più sostenibile ed efficiente. Secondo l'ultimo sondaggio di ManoMano.it, eCommerce europeo di fai da te e giardinaggio, gli italiani sono sempre più green: se pensano alla loro casa nel futuro danno molta importanza alla riduzione dell'impatto ambientale, a soluzioni innovative per quanto riguarda lo sviluppo dell'autosufficienza energetica, l'incremento di materiali da costruzione ecologici e un significativo aumento di spazi verdi. La survey è stata condotta da ManoMano in collaborazione con la piattaforma YouGov su un campione di oltre 1200 individui provenienti da tutta la penisola.

Interpellati sulla casa del futuro, gli italiani hanno le idee chiare: il 75% del campione analizzato ritiene fondamentale che questa sia completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Pannelli solari, energie rinnovabili (indicati dall'85% del campione), e materiali edili sostenibili (per il 48%) sono in cima alle priorità, immaginando la una casa del futuro con il minor impatto ambientale possibile. Sebbene siano evidenti per molti i timori di un mondo sempre più connesso (vale per il 62% del campione), agli italiani l'idea di una casa intelligente piace, tanto che il 69% degli intervistati pensa che la cosiddetta smart home possa garantire uno stile di vita più confortevole. Parallelamente però, è necessario sviluppare soluzioni innovative anche in ambito sicurezza: nuovi sistemi di allarme antintrusione e telecamere all'avanguardia sono importanti per il 62% degli italiani.