Ambiente, torna l’iniziativa 'Puliamo il mondo'. 35 mln di persone coinvolte

Restituire aree degradate delle nostre città alla fruizione comune; sensibilizzare i cittadini sull'abbandono dei rifiuti; ripulire parchi, stazioni, cortili delle scuole, strade, argini di fiumi; raccontare l'economia circolare; favorire l'inclusione sociale e scardinare i pregiudizi. Torna Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale arrivata in Italia nel 1993 grazie a Legambiente e oggi alla ventisettesima edizione.



Puliamo il Mondo è l'appuntamento italiano di Clean Up The World, il più grande evento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi. In programma quest'anno in Italia dal 20 al 22 settembre, si svolge con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, del ministero dell'Istruzione, di Upi, Federparchi e Unep ed è organizzato in collaborazione con la Commissione europea.

"Di Puliamo il Mondo c'è ancora molto bisogno – dichiara il presidente di Legambiente Stefano Ciafani - perché nonostante i progressi fatti su tanti fronti, a cominciare dalle esperienze di economia circolare, e la consapevolezza raggiunta dai cittadini su temi legati alla sostenibilità e all'inquinamento ambientale, siamo ancora lontani dai risultati auspicati. Le buone pratiche vanno implementate e c'è ancora parecchio da fare rispetto alle politiche, alle leggi e alla loro applicazione, e per la sensibilizzazione. Basti pensare ai mozziconi di sigaretta che lastricano le strade o ai materiali ingombranti abbandonati in aree verdi e ai lati delle strade, che diventano discariche a cielo aperto di pneumatici, mobili, elettrodomestici, con tutti i rischi di quello che comportano per l'ambiente e, in definitiva, per la salute".



"Puliamo il Mondo, insomma, è una battaglia di civiltà. Per questo non potevamo non allargarlo, da qualche anno, alla battaglia contro i pregiudizi che stanno inquinando la civile convivenza nel nostro Paese e mettendo a repentaglio il principio che i diritti umani siano diritti di tutti", aggiunge. Cittadinanza responsabile, quindi, e attiva su tutto il territorio nazionale con numerose iniziative (l'elenco completo degli appuntamenti su www.puliamoilmondo.it). A cominciare dalle scuole, alla cui partecipazione è dedicata la giornata di venerdì 20 settembre in tutte le Regioni.

Nelle città di Milano, Napoli, Roma, Torino e nei loro dintorni, durante il mese di settembre i Circoli Legambiente organizzeranno eventi legati a Puliamo il Mondo.

Iniziative a Milano:

VENERDI' 20 SETTEMBRE

Zona 2: dalle 16.00 alle 21.00 con #RaceofChange

SABATO 21 SETTEMBRE

Zona 2: dalle 9.00 con Circolo Reteambiente Milano presso Giardino Bing in Via Rho, 13

Zona 2: dalle 9.00 alle 12.00 con Orti di via Padova, Reteambiente Milano presso Orti di via Padova

Zona 2: dalle 16.00 con Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni presso Parco Trotter Milano

Zona 3: dalle 9.00 alle 12.00 con Circolo Legambiente Vivi con stile presso Piazza Cincinnato

Zona 8: dalle 10.00 alle 12.00 con Social Street Villapizzone presso Area Piazza Mantegazza

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Zona 5: dalle 9.30 alle 13.00 con Legambiente Zanna Bianca Milano presso Via Rozzano

Zona 5: dalle 10.00 con Comitato per il Parco Ticinello Onlus presso Parco Agricolo Ticinello

Zona 6: dalle 13.00 con MuseoLab6 presso Parco Solari

Zona 7: dalle 9.00 alle 12.00 con LAB Verde Circolare presso Giardini di Via Giuseppe Dezza

Zona 7: dalle 17.00 alle 19.00 con Gruppo Agesci MI22 presso Oratorio San Francesco al Fopponino

Zona 8: dalle 9.00 alle 12.30 con AssociazioneVill@perta presso Area verde di Via de Graf

Zona 8: dalle 9.00 alle 13.00 con Associazione Parco Certosa presso Parco Verga, via Carlo Perini

Zona 9: dalle 10.00 con Comitato Bicocca presso Parco della Torre, Viale Sarca 230

Zona 10: dalle 15.00 alle 18.00 con Comitato quartiere Basmetto presso Parco giochi via G. Banfi

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Zona 7: dalle 10.00 alle 12.00 con Associazione amici Cascina Linterno presso Parco delle Cave, Cascina Linterno

Iniziative a Roma

VENERDI' 20 SETTEMBRE

Municipio I: Ore 9 - Via del Parco Mellini (incrocio Via Trionfale) con Legambiente Lazio

Municipio II: Ore 9 - Piazza Bologna, con la scuola Falcone. con Legambiente Le Perseidi

Municipio V: Ore 8 - Istituto comprensivo Via dei Sesami 20. con Legambiente Si Può fare ed Istituto Comprensivo Via dei Sesami

Municipio XII: Ore 10 - in Piazza Quinto Cecilia. con Legambiente Monteverde Ilaria Alpi -Comitato di Quartiere Monteverde Vecchio

Municipio XIII: Ore 9 - Scuola media Via Casalotti 89. con Legambiente Cellulosa e Istituto Via Casalotti 89

SABATO 21 SETTEMBRE

Municipio I: Ore 9 - centro di Piazza di Porta Maggiore. con Legambiente Lazio

Municipio I: Ore 11 - Piazzale del Gianicolo, Piazzale Giuseppe Garibaldi. con Legambiente Monteverde- Ilaria Alpi

Municipio II: Ore 9 - Villa Ada, appuntamento Via Panama 86, vicino Bar Pananino (Parco Rabin) con Osservatorio Sherwood

Municipio IV: Ore 9 - Parco Meda 140, per pulire la via Mario Pannunzio. con Associazione Cooperativa Sociale On The Road

Municipio IV: Ore 15,30 - alla Casina dei fiori nel parcheggio prospicente la COOP di via Menichella 170. con Retake Roma Torraccia

Municipio VIII: Ore 9,30 - Via Accademia degli Agiati + Parco Albani (Via delle Accademie e Via Ambrosini) con Legambiente Garbatella

Municipio X: Ore 9 - Via Litoranea KM 8 altezza stabilimento Mediterranea; Capocotta. con Legambiente Ostia Litorale Romano

Municipio XII: Ore 10 - in Piazza Cucci con Legambiente Monteverde Ilaria Alpi -Comitato di Quartiere Monteverde Vecchio

Municipio XIII: Ore 9 - Scuola Media Via Ormea 6. con Legambiente Cellulosae Istituto Via Ormea 6

Municipio XIII: Ore 15 - Pista ciclabile Gregorio XI. Appuntamento Via Val Vannuta angolo Roberto Ago. con Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato e Aurelio

Municipio XIII: Ore 9,30 - Parco della Cellulosa 32. con Legambiente Cellulosa

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Municipio I: Ore 16 - Villa Celimontana, ingresso via della Navicella 12. con Legambiente Gemme

Municipio II: Ore 8 - Ponte Milvio, lato (lungotevere Thaon di Revel), incrocio piazza Cardinal Consalvi con Legambiente Lazio

Municipio III: Ore 9,30 - Via Valsolda 7, altezza Banca Unicredit con Legambiente Aniene e Municipio 3 Roma

Municipio V: Ore 9 - 22 Piazzale delle Gardenie (fronte chiesa Sacra Famiglia di Nazareth) con Legambiente Si Può fare

Municipio VIII: Ore 9,30 - Parco Garbatella e strade limitrofe: Via RR Garibaldi, Via RG Carducci, Via C.Colombo, Via Drago Mazzini. con Legambiente Garbatella

VENERDI’ 27 SETTEMBRE

Municipio X: Ore 9 - Via Litoranea KM 8 altezza stabilimento Mediterranea; Capocotta. con Legambiente Lazio

Municipio XIII: Ore 9,30 - Scuola Materna Luna Sapiente, via Casalotti 889. con Legambiente Cellulosa e Luna Sapiente

Iniziative a Torino e dintorni:

SABATO 12 e DOMENICA 13

Beinasco: Attività di pulizia alle ore 9.00 fino alle ore 12.00 in 4 diverse frazioni della città: il 12 il ritrovo è in Piazza De Nicola e Piazza Kennedy; il 13 iil ritrovo è nel Largo Torino e al monumento caduti in via Dolci.

SABATO 21 SETTEMBRE

Torino: Attività di pulizia al Parco Dora, con ritrovo al MAcA in Corso Umbria, 90 alle ore 9.00 fino alle 13.00. A seguire ci sarà un pranzo condiviso e la possibilità di visitare il museo gratuitamente.

Torino: Attività di pulizia in Piazza Aleramo Beccuti, 1, Corso Molise 7/A, con ritrovo alle ore 9.00 fino alle 13.00. A seguire ci sarà un rinfresco offerto da Novacoop.

Alpignano: Attività di pulizia alle ore 9.00 fino alle ore 12.30 con ritrovo nel piazzale area commerciale, zona Belvedere, in Via Costa

Carmagnola: Attività di pulizia alle ore 14.00 con ritrovo in Piazza S. Agostino

Chivasso: Attività di pulizia alle ore 15.00 fino alle ore 18.00 con ritrovo presso l'area dismessa ex Agip

Rivoli: Attività di pulizia alle ore 9.30 fino alle ore 12.00 con ritrovo presso il distributore Eni di Corso Allamano. Al termine ai volontari verrà offerta una merenda

SABATO 28 SETTEMBRE

Torino: Attività di pulizia su Lungo Po Antonelli, che interesserà l'intera giornata a partire dalle ore 9.00. Il ritrovo è in Piazza Chiaves. Durante la giornata ci saranno diverse attività di intrattenimento.

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Verrua Savoia: Attività di pulizia alle ore 9.00 con ritrovo nell'area pic-nic vicino al ponte parasassi

Iniziative a Napoli e dintorni:

VENERDI' 20 SETTEMBRE

Napoli - Quartiere Scampia: organizzazione a cura circolo Legambiente la Gru, ore 9:30 in Via Monterosa, nei pressi del Liceo E.Morante, pulizia dell'aiuola L'Isola di Arturo - in collaborazione con Gridas e con la presenza di ragazzi dello SPRAR.

Pozzuoli: organizzazione a cura del circolo di Legambiente città Flegrea Onlus con il Comune di Pozzuoli, dalle ore 10:00 alle 12:00 presso L'oasi di Montenuovo. Parteciperà anche l’Istituto Comprensivo 4° Pergolesi. L’evento si svolgerà in due momenti, il primo si terrà presso l’IC Pergolesi (plesso Montenuovo) dove ci saranno i saluti istituzionali e un flash mob sull'ambiente, per il secondo momento ci sposteremo insieme all'oasi naturalistica. Qui i ragazzi della scuola primaria saranno impegnati con i genitori, insegnanti e volontari nella pulizia di una delle aree verdi dell'Oasi, mentre i ragazzi delle medie si occuperanno di affiggere dei cartelli segnaletici, realizzati dai genitori e dal circolo, sulle regole dell'Oasi e sulla sua storia. L’iniziativa si concluderà con una merenda all'aperto e un momento di riflessione sui cambiamenti climatici.

Telese Terme: organizzazione a cura del circolo Circolo Legambiente Valle Telesina Telese Terme e del Parco Regionale del Taburno Camposauro, alle ore 9:30, partenza dall’Istituto Comprensivo Statale Padre Isaia Columbro nel comune di Foglianise (BN), pulizia zona centro storico.

Telese Terme: organizzazione a cura del circolo Circolo Legambiente Valle Telesina Telese Terme e del Parco Regionale del Taburno Camposauro, alle ore 8:30, partenza piazza antistante municipio, comune di Tocco Caudio pulizia Piana Cepino e Trellica.

Telese Terme: organizzazione a cura del circolo Circolo Legambiente Valle Telesina Telese Terme e del Parco Regionale del Taburno Camposauro, ore 9:00, partenza dall’Istituto Comprensivo statale plesso Solopaca pulizia del Sentiero dei Monaci e di via Pedemontana comune di Solopaca. Parteciperanno anche i ragazzi migranti dello SPRAR

Casoria: organizzazione a cura del circolo Legambiente Afragola, ore 9:00 in piazza San Paolo. In collaborazione con il Comune di Casoria e la rete GEA (giovani e ambiente), parteciperà l’Istituto Comprensivo Puccini. L’iniziativa è organizzata e prevista nell’ambito del progetto “Benessere Giovani”.

Pontecagnano: organizzazione a cura del circolo occhi verdi di Pontecagnano, ore 9:30 sul ponte Picentino. Il circolo non ha trovato aree da ripulire, quindi riqualificherà con alcune scuole della zona e i rifugiati politici ospiti dello SPRAR cittadino il ponte sul fiume Picentino , ritinteggiando le balaustre e mettendovi delle fioriere.

SABATO 21 SETTEMBRE

Napoli- Quartiere Scampia: organizzazione a cura circolo Legambiente la Gru, ore 9:30 in Largo Battaglia pulizia del "Giardino dei cinque continenti della nonviolenza" a cura della rete Pangea (associazioni e scuole del territorio) e con la presenza di ragazzi dello SPRAR.

Telese Terme: organizzazione a cura del circolo Circolo Legambiente Valle Telesina Telese Terme e del Parco Regionale del Taburno Camposauro, alle ore 8:30, partenza dalla piazza antistante municipio, pulizia della fontana del soldato comune di Frasso Telesino.

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Napoli- Quartiere Scampia: organizzazione a cura circolo Legambiente la Gru, ore 9: 30 in Via Ghisleri, pulizia spazio antistante la Rettoria dei Gesuiti, in collaborazione con Agesci NA14

Napoli- Quartiere San Giovanni: organizzazione a cura di Legambiente Campania in collaborazione con la Fondazione Famiglia di Maria (diretta rai), dalle 9.30 alle in 12:30, in Via Salvatore Aprea, 52, pulizia del piazzale antistante la Fondazione Famiglia di Maria, che pochi giorni fa è stata vittima di un vile atto intimidatorio, contro il portone d’ingresso sono stati esplosi, infatti, alcuni colpi d’arma da fuoco. L’organizzazione Famiglia Di Maria opera sul territorio di Napoli Est, attuando attività educative territoriali, in favore dei minori e delle famiglie che presentano disagi socio-economici. Diversi sono i progetti dedicati alle mamme del quartiere e le iniziative di impegno per la legalità promosse in collaborazione con Libera e Legambiente.

Castellammare: organizzazione a cura del circolo Legambiente Woodwardia, dalle ore 10 alle 13 presso i Boschi di Quisisana a Castellammare di Stabia, pulizia della zona adiacente alle “Fontane del Re”, luogo di incredibile interesse storico e naturalistico che versa in un forte stato di degrado, costantemente sotto l’attacco dell'inciviltà e del menefreghismo. Parteciperanno anche alcuni giovani studenti della Scuola Media Statale Stabiae. Il parco della Reggia di Quisisana si estende dal Monte Faito alla statale Sorrentina. La sua realizzazione risale al XIII secolo e fu utilizzato per l'attività venatoria dei regnanti angioini ma fu nel 1759, con Ferdinando IV, che il parco iniziò la sua trasformazione. Vennero realizzate delle imponenti opere murarie che lo circondavano lungo tutto il suo perimetro e tra il XVIII e il XIX secolo il parco ebbe il suo massimo splendore: vennero realizzate una torre e differenti serie di scale, panche in marmo e viali alberati. Tutti i contorni delle aiuole furono rifiniti in pietra di tufo e fu creato un sistema di ben cinque fontane, che si snodavano lungo il viale principale, costeggiato da due filiere di platani ed ippocastani. Il complesso di fontane prese il nome di "Fontane del Re": tre erano a vasca, una in pietra lavica finemente decorata, incassata in un terrapieno ed una in marmo bianco, di dimensioni più piccole rispetto alle altre mancante dei due piedistalli in marmo: queste fontane, attualmente, versano in uno stato di totale abbandono e degrado.

Acerra: organizzazione a cura del circolo Legambiente Terra Nostra, alle ore 10:30 in piazza Russo Spena, pulizia area limitrofa alla stazione ferroviaria. Parteciperanno anche altre realtà associative locali e alcuni ragazzi della comunità nigeriana di Acerra, coinvolti già nella campagna #ioaccolgo.

Telese Terme: organizzazione a cura del circolo Circolo Legambiente Valle Telesina Telese Terme e del Parco Regionale del Taburno Camposauro, ore 9:00, partenza dal piazzale del municipio in Via Roma, pulizia Via del re e vado dell’acqua, comune di Moiano.

Telese Terme: organizzazione a cura del circolo Circolo Legambiente Valle Telesina Telese Terme e del Parco Regionale del Taburno Camposauro, ore 9:00, pulizia del Piazzale antistante il Santuario Madonna del taburno, comune di Bucciano.

Telese Terme: organizzazione a cura del circolo Circolo Legambiente Valle Telesina Telese Terme e del Parco Regionale del Taburno Camposauro, ore 8:00, presso località serra del Campo di Camposauro (zona parco Avventura) pulizia zona Fossa della Neve, Arlo di Sotto e Tratto Cappelle - Caposauro, comune di Vitulano.

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

Casoria: organizzazione a cura del circolo Legambiente Afragola, ore 9:00 in piazza San Paolo. In collaborazione con il Comune di Casoria e la rete GEA (giovani e ambiente), parteciperà l'Istituto Comprensivo Puccini. L'iniziativa è organizzata e prevista nell'ambito del progetto "Benessere Giovani".