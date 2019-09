Ambiente,un albero per ogni italiano:appello di Linv e Wwf per la lotta al CO2

"Un albero per ogni italiano: 60 milioni di alberi che dal loro primo istante di vita realizzano la loro opera di mitigazione dei livelli di CO2 nell'atmosfera". E' l'appello 'Un albero in più', lanciato da Stefano Mancuso, scienziato e direttore Linv (International Laboratory for Plant Neurobiology), Carlo Petrini, presidente Slow Food, e Domenico Pompili, vescovo di Rieti, a nome delle Comunità Laudato si', al quale si unisce il Wwf.

Un appello con la richiesta "ad ogni cittadino di buona volontà, ad ogni organizzazione di qualunque natura e orientamento, ad ogni azienda pubblica o privata, alla straordinaria rete di Comuni e Regioni d'Italia, al governo nazionale di unirsi a noi con l'obiettivo di piantare in Italia 60 milioni di alberi nel più breve tempo possibile". Il Wwf ricorda di essere "da sempre in prima fila per promuovere l'importanza degli alberi, tra i principali pilastri di biodiversità del Pianeta, garanti di molti dei nostri ecosistemi e talmente

preziosi e adattabili da essere in grado di convivere al nostro fianco nelle città di tutto il mondo".