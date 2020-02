Antartide, record storico di caldo: 18°.Greenpeace: “Conferma emergenza clima"

Dall'altra parte del mondo, nell'emisfero australe, e' estate ma che ci siano temperature primaverili in Antartide e' una cosa strana. Un nuovo record di 18,3 gradi e' stato infatti registrato proprio nella terra dei ghiacci dalla stazione Esperanza, posizionata sulla punta settentrionale della penisola. Tempo da maniche corte, o quasi. E' stato battuto il precedente record di 17,5 gradi, stabilito soltanto cinque anni fa a marzo. Ad accendere i riflettori un tweet dell'Agenzia meteorologica argentina. I dati della stazione risalgono al 1961, e questo "nuovo record storico di temperatura registrato alla base #Esperanza di 18,3 gradi - scrive sul social network l'Agenzia argentina - supera il record precedente di 17,5 gradi del 24 marzo 2015".

Secondo gli esperti si tratta di un segnale di come la febbre del Pianeta in Antartide stia avanzando molto piu' velocemente della media globale; tra i motivi alla base di accelerazione ci sono una combinazione di elementi naturali, come per esempio i forti venti da nord ovest. La penisola antartica, quella che guarda alla punta del Sud America, e' uno dei luoghi in cui questi effetti sono piu' rapidi rispetto al resto della Terra, con un ritmo di riscaldamento - spiega l'Organizzazione mondiale della meteorologia - di quasi tre gradi centigradi negli ultimi 50 anni. Per James Renwick, climatologo alla Victoria university di Wellington, e' "impressionante in quanto sono passati solo cinque anni dal record precedente".

CLIMA, TEMPERATURE RECORD IN ANTARTIDE. GREENPEACE: "ENNESIMO SEGNALE DELL'EMERGENZA CLIMATICA IN CORSO"

“Le temperature record registrate in queste ore in Antartide sono davvero scioccanti, ma purtroppo non ci sorprendono, dal momento che questa regione si sta riscaldando insieme al resto del Pianeta”. Così Frida Bengtsson, a capo di una spedizione scientifica di Greenpeace in corso nell'Oceano Antartico, commenta quanto rilevato dalla base di ricerca argentina Esperanza. "Per proteggere l'Antartide e altri ecosistemi unici come questo, dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili e sottoscrivere un nuovo trattato globale che permetta di tutelare almeno il 30 per cento dei nostri oceani dagli impatti delle attività umane", conclude Bengtsson.