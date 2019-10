Armata di Mare e la svolta ambientalista: plastica riciclata nella filiera

Armata di Mare, di proprietà di Facib, ha appena svelato la nuova campagna per la stagione A/I 2019-20 che ha come testimonial il noto scalatore Giorgio Passino, oltre a un compattatore ecologico per la raccolta differenziata, fornito dall’azienda specializzata Tritech. Creare una filiera corta di riciclo che stimola e semplifica la raccolta differenziata, questa la mission per evitare e contrastare l'aumento del volume dei rifiuti.

“Armata di Mare – spiega a Pambianconews Patrizia Cortesi, responsabile comunicazione dell’azienda lombarda – utilizzerà la filiera delle bottiglie di plastica riciclate attraverso Tritech, andando a sostituire tutti i componenti plastici attualmente presenti in giacche, accessori e packaging con quelli riciclati. La filiera verrà documentata attraverso un cartellino specifico posto sugli indumenti”

Per avvicinare la sensibilità delle persona all’emergenza ambientale e la necessità di un’urgente soluzione, Armata di Mare ha scattato le foto della campagna a Courmayeur, sul ghiacciaio del Monte Bianco che rischia il disgelo a causa del riscaldamento globale.

Il progetto ad alta quota #Fight4MeltingGlacier, come precisa Pambianconews, si batte per la salvaguardia dei ghiacciai e vede anche il coinvolgimento della compagnia aerea olandese Klm: si stanno progettando infatti una serie di giacche antivento per bambini, create con plastica riciclata da macchine Tritech, che saranno vendute in canali alternativi ed il ricavato dalle vendite verrà totalmente devoluto per la salvaguardia dei ghiacciai.