Arriva in liberia La casa sostenibile. Stile di vita eco-friendly: i consigli

«Ho deciso di scrivere La casa sostenibile per condividere con voi lettori la mia scelta di condurre una vita più semplice e sostenibile: più semplice, perché ho cercato di rallentare i ritmi e agire in modo più consapevole, poiché mi sono resa conto che ciò che fa bene al pianeta fa bene anche a ciascuno di noi».

Nasce da questa appassionata dichiarazione La casa sostenibile, la guida con tanti progetti semplici da mettere in atto della blogger americana Christine Liu che Slow Food Editore porta nelle librerie italiane il 25 settembre nella collana Slow Life.

Stanza per stanza – soggiorno, cucina, camera da letto, bagno –, La casa sostenibile spiega quali siano le criticità del nostro stile di vita domestico e soprattutto suggerisce come combatterle, riducendo gli sprechi, rinunciando al superfluo e valutando in anticipo l’impatto di ogni nostro consumo e comportamento.

Il potere di un uomo

o di una donna che fa

la cosa giusta per il motivo

giusto, e al momento giusto,

è in grado di influenzare

tutta la società

- Cristine Liu

Il soggiorno innanzitutto è l’ambiente della casa nel quale passiamo la maggior parte della giornata ed è per questo anche teatro di numerosi comportamenti poco eco-friendly: mobili e arredi di design acquistati con leggerezza, dispositivi elettronici collegati anche quando non serve e luci troppo forti accese troppo spesso. Con consigli di ordine generale ma anche trucchi molto pratici Christine Liu spiega come eliminare questi e altri sprechi.

In cucina, poi, si può fare moltissimo per l’ambiente e per noi stessi mangiando meno carne, riciclando gli avanzi, utilizzando utensili e tecniche sostenibili quando prepariamo da mangiare e dicendo no agli imballaggi della grande distribuzione. La casa sostenibile propone quindi ricette vegetariane ma anche suggerimenti di acquisto, utilizzo e riciclo che sorprendono per semplicità ed efficacia.

In camera da letto, invece, la sostenibilità si coltiva specialmente nel guardaroba, nella sua scelta e nella sua manutenzione. La Casa Sostenibile suggerisce quali e quanti capi avere nell’armadio, come sceglierli, lavarli e rammendarli e, infine, come riciclarli. E, perché no, come modificarli con la ricetta di un colorante tessile a base di fagioli neri e aceto.

Infine, il bagno, dove la parola d’ordine è “risparmio idrico” ma sono tantissime le occasioni per ridurre gli sprechi. L’autrice spiega quindi come produrre in casa dentifricio, shampoo, balsamo, detergenti e scrub naturali, ma anche come e perché eliminare oggetti apparentemente innocui ma molto dannosi per l’ambiente.

Terminata la panoramica sulle abitudini domestiche, La casa sostenibile si conclude con una rapida carrellata di eco-suggerimenti anche per la vita fuori casa: da come rendere il posto di lavoro più sano e sostenibile a come organizzarsi per mangiare in giro senza pesare sull’ambiente alle piccole accortezze quotidiane che una dopo l’altra possono fare la differenza.

Perché come conclude l’autrice: «Siete un solo individuo tra i sette miliardi di persone che popolano la Terra, ma le vostre azioni contano e possono influenzare positivamente la vita e la mentalità di chi vi sta intorno».

Christine Liu

La Casa Sostenibile

Consigli, suggerimenti ed esempi pratici per adottare uno stile di vita eco-friendly

Slow Food Editore

Collana: Slow Life

Pagine: 160

Prezzo: 22 €

Già disponibile on line su www.slowfoodeditore.it.