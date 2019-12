Ascolti tv, l'Ad Salini: "La Rai diventa plastic free e parte una nuova fase"

Ascolti tv, "La Rai diventa plastic free". L'annuncio di Fabrizio Salini

"Oggi inauguriamo una nuova fase". Così Fabrizio Salini, ad della Rai, ha presentato a viale Mazzini la firma del Protocollo d'intesa tra Servizio pubblico e Wwf "per una Rai plastic free" alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa e del direttore generale Wwf Italia Gaetano Benedetto. "Grazie alla spinta dei dipendenti e dei colleghi Rai inauguriamo una nuova fase, doverosa - ha detto Salini - perché il ruolo del servizio pubblico è quello di raccontare, sensibilizzare e dare prospettiva di valori affermando temi sociali tra i quali l'ambiente. Noi affermiamo determinati temi di rilevanza sociale attraverso i nostri programmi, anche quelli d'intrattenimento. Con particolare attenzione - ha aggiunto - ai ragazzi. La Rai sarà sempre in prima fila nelle sfide come quella ambientale e ci impegniamo a non abbassare mai la guardia". Questa la scelta dell'azienda che dà rilievo a un tema molto importante e attuale con la consapevolezza che gli ascolti tv passano anche da argomenti che interessano il pubblico.