Automar sceglie il green a Pontecagnano Fiaiano con Legambiente e AzzeroCo2

Automar Logistics, azienda leader nei servizi di logistica integrata, oggi partecipata da Bertani, Grimaldi e Mercurio investe nel futuro e punta su digitalizzazione e ambiente. Nel 2017 avvia i lavori per lo sviluppo di due piattaforme digitali per l’efficientamento dei processi aziendali e l’anno successivo il progetto Green Program per la drastica riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività. E oggi, nell’ambito della campagna Mosaico Verde di Legambiente e AzzeroCo2 avvia un progetto di forestazione nel Comune di Pontecagnano Fiaiano con proprie risorse per un totale di 1.500 alberi di quattro specie diverse: leccio, acero campestre, orniello e roverella.

“Ci siamo impegnati fortemente affinché la piantumazione avvenisse proprio nel comune che ospita il nostro quartier generale, per dimostrare il nostro impegno sociale nei confronti di questa terra”, commenta Giuliana Brucato, direttore generale Automar.

Una parte degli alberi piantati andranno a rinverdire le aree del locale Istituto comprensorio Picentia. “Dare il via a questo progetto in un istituto scolastico -prosegue la Brucato -è un segnale estremamente importante: bisogna infatti partire dall’educazione e dai luoghi dove nasce la cultura per sviluppare un mondo più sostenibile. È fondamentale far comprendere alle nuove generazioni quanto sia indispensabile adottare comportamenti virtuosi nei confronti di un pianeta che non ne può più degli abusi dell’essere umano”.