Barilla, svolta: soltanto uova cage-free da galline allevate a terra

Addio di Barilla alle uova da galline allevate in gabbia. D'ora in poi l’azienda emiliana utilizzerà, in Italia come negli altri Paesi in cui opera, soltanto prodotti ottenuti dall’allevamento a terra. La transizione verrà completata - afferma il Gruppo - una volta rese “cage-free” anche le filiere negli USA, in Brasile e in Turchia.

Utilizzando uova provenienti unicamente da allevamenti a terra il Gruppo Barilla intende proseguire nel proprio impegno verso la sostenibilità, in linea con quanto previsto dalla mission “Buono per te, buono per il Pianeta”. In questa direzione vanno anche le Linee Guida sul Benessere Animale, stabilite dalla stessa azienda italiana per il rispetto di elevati standard relativi al rispetto delle libertà primarie degli animali. Regolamentato nato anche per tutelare quasi due milioni di galline, produttrici ogni anno di circa 24mila tonnellate di uova.