BNL: il positive loan che sostiene Aboca con focus su obiettivi sostenibili

BNL Gruppo BNP Paribas e Aboca insieme per la sostenibilità ambientale e sociale: un obiettivo comune che si concretizza nel finanziamento “Positive Loan” che la Banca mette a disposizione della Società toscana a supporto del piano di investimento 2019-2020. Le condizioni del prestito migliorano ulteriormente al raggiungimento di specifici obiettivi eco-sostenibili e ad impatto positivo.

BNL e BNP Paribas, attraverso questa soluzione, hanno già realizzato operazioni a favore di alcune tra le più importanti aziende nazionali e internazionali, attente all’ambiente e alle politiche sostenibili anche in campo sociale.

Aboca è una healthcare company italiana che ha l’obiettivo di riportare le sostanze naturali al centro del progresso terapeutico, basandosi su criteri scientifici. Con atto notarile del 24 agosto 2018 è ufficialmente diventata una Società Benefit, innovativa forma di impresa introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Aboca ha potuto così sancire, anche a livello legale nel proprio statuto, il suo impegno a combinare obiettivi di lucro e finalità di beneficio comune. La gestione delle società benefit richiede infatti ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. In particolare, in qualità di Società Benefit, Aboca intende perseguire finalità di bene comune in vari ambiti (promozione della salute e del benessere, ricerca e innovazione, creazione di nuovi modelli di filiera, miglioramento dell’ambiente, cultura e comunità, valore alle persone) operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i portatori di interessi. Tra gli obiettivi raggiunti dall’azienda nel campo del miglioramento dell’ambiente si annovera la certificazione Biodiversity Alliance che comprova l’elevato livello di biodiversità dell’ecosistema agricolo.

BNL, come tutto il Gruppo BNP Paribas a livello mondiale, è impegnata nel Positive Banking, la strategia che coniuga gli aspetti di business con la sostenibilità economica, sociale e ambientale dando il proprio contributo positivo al futuro, con uno sguardo soprattutto alle nuove generazioni. Ad oggi il Gruppo bancario ha stanziato complessivamente oltre 168 miliardi di euro in progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Dal 2016, inoltre, il Gruppo è partner della “World Bank” nell’emissione dei “Bonds for Sustainable Development” ed è leader, in Europa, nelle emissioni di “Green Bond”.

BNP Paribas è fortemente impegnata, inoltre, nel finanziamento delle energie rinnovabili non sostenendo, per contro, nuove centrali elettriche a carbone, l’estrazione di carbone termico nel mondo e non finanziando aziende impegnate nell’estrazione e commercializzazione di shale oil, shale gas e petrolio dall’Artico, come anche quelle attive nel business del tabacco. Il Gruppo è stata nominato per il secondo anno di seguito "la migliore banca al mondo per la finanza sostenibile” da Euromoney.

L’accordo tra BNL e Aboca è solo il primo passo di un percorso che vedrà le due realtà attive anche sul fronte dell’educazione e sensibilizzazione delle persone ai temi dell’ambiente e del benessere, con l’organizzazione di momenti di conoscenza ed approfondimento su tali argomenti.