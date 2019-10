Bonus a chi va al lavoro in bicicletta.Nel torinese 25 centesimi al chilometro

Ecco un vero incentivo a utilizzare la bici per andare a lavorare. Succede nell’area ovest di Torino. Come scrive Libero, non si diventa ricchi, ma qualcosa si guadagna. di sicuro si risparmierà in benzina (che per quanto costa è come vincere un terno al lotto) e di sicuro ci si assicurerà quel movimento utile all’equilibrio psicofisico che gli specialisti del benessere raccomandano e soprattutto farà bene all'ambiente. La notizia è che chi sceglierà di muoversi in bicicletta a fine mese si ritroverà un rimborso sul conto corrente: 25 centesimi per ogni chilometro percorso.

Il primo passo è partecipare al bando promosso dagli undici comuni in provincia di Torino che hanno aderito all’iniziativa (Collegno, Rivoli, Grugliasco, Druento, Venaria, Villarbasse, Rosta, Buttigliera, San Gillio, Alpignano e Pianezza). Circa 150mila persone coinvolte. Gli amanti della due ruote a pedali che vogliono veder crescere il proprio conto corrente aderendo al progetto, concorderanno un tragitto prescelto (lavoro-casa per i più fortunati, lavoro-auto o lavoro-stazione o metro per chi viene da fuori) con un dispositivo che farà da “testimone” del tragitto e degli orari e un Gps che fungerà da antifrode.

I rimborsi, che si prevedono minori per chi utilizzerà la bicicletta elettrica, non potranno superare i massimali giornalieri e mensili concordati. Pedalando di più non si guadagnerà di più. L’iniziativa è del in ed supportata dal ministero dell’Ambiente con 60mila euro finalizzati all’acquisto di biciclette pieghevoli con un mese di abbonamento gratuito al trasporto pubblico (soldi che sono già finiti), altri 15mila euro invece serviranno a promuovere l’utilizzo delle e-bike, mentre per il progetto vero e proprio dei rimborsi ci sono a disposizione 100mila euro. Come scrive ancora Libero, all’inizio il progetto sarà limitato con la speranza, questa illimitata, di trovare nuove risorse se l’amor per l’ambiente e la voglia di pedalare avranno la meglio.