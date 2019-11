Burger King segue McDonald's. Via tappi e cannucce di plastica

Burger King segue McDonald's e da novembre elimina i coperchi delle bibite e le cannucce da tutti i ristoranti italiani. La scelta mira a supportare l’impegno dell’azienda in tema di sostenibilità e si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare il consumatore sulle problematiche ambientali.

“Senza coperchio e cannuccia la differenza la vedi e la fai”: con questo claim presente in tutti i ristoranti, i clienti riceveranno le bibite senza i materiali in plastica usa e getta. Solo in caso di necessità, saranno forniti per il consumo in loco. Rimarranno presenti, invece, solo per le modalità di ordinazione drive e take-away per agevolarne il trasporto.

“Questo importante passo suggella l’impegno di Burger King nel limitare la produzione e l’utilizzo di materie plastiche nocive per il pianeta – dichiara Andrea Valota, Amministratore Delegato di Burger King® Restaurants Italia -. Noi facciamo la nostra parte rendendo i ristoranti sempre più sostenibili e green grazie alle diverse attività che ogni giorno portiamo avanti con entusiasmo, ma un ruolo fondamentale lo giocheranno i nostri clienti, che speriamo apprezzino e supportino la scelta rinunciando alle cannucce e ai coperchi per il proprio bicchiere”.