Cagliari, arriva il 'Block Friday': sciopero contro il consumismo

Clima, Fridays for future: a Cagliari venerdì sarà 'Block Friday'

A Cagliari il giorno del nuovo sciopero per il clima, venerdì prossimo, 29 novembre, sarà 'Block Friday', in antitesi al 'Black Friday', la giornata degli sconti. Il movimento cittadino di 'Fridays for Future', nato sulla scia dell'attivismo della svedese Greta Thunberg, ha organizzato per venerdì alle 15 la manifestazione 'Block Friday, trasforma il nero in verde!', con appuntamento in piazza Garibaldi. Nel mirino il 'Black Friday', considerato dagli organizzatori "l’emblema del consumismo": "è il giorno in cui siamo spinti a comprare a prezzi vantaggiosi...solo perché i prezzi sono vantaggiosi!", argomenta il gruppo 'Fridays for Future' di Cagliari sulla sua pagina Fb.





"Quante di queste cose ci servono veramente? Quante delle cose che compreremo accresceranno la marea di rifiuti che ci sta sommergendo? Un venerdì nero per un pianeta sempre più buio, trascinato nella crisi climatica da un sistema sfacciatamente consumistico. Non si consuma solo il pianeta, si consumano il portafoglio e la nostra vita". "Lottiamo contro il surriscaldamento globale", è l'appello lanciato via social in vista dell'evento di venerdì, inserito nella mappa ufficiale di quelli nazionali di 'Fridays for Future' in occasione del quarto sciopero per il clima. "Lottiamo contro la follia globale del Black Friday, della produzione e del consumo di merci inutili a danno di molti e a beneficio di pochi".