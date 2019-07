Caserta, i primi campi di calcio in erba sintetica con pneumatici riciclati

Il Protocollo ha già permesso di togliere dalle strade di oltre 40 Comuni del territorio oltre 22mila tonnellate di Pneumatici Fuori Uso e l'inaugurazione di oggi a Caserta rappresenta l'ideale chiusura del ciclo di recupero di questi materiali. I nuovi campi del rione Vanvitelli contengono oltre 87 tonnellate di gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso (83 tonnellate nel campo di calcio, 4,3 in quello di calcetto). I lavori di realizzazione sono iniziati il 9 aprile e sono terminati il 28 giugno scorso.

"Con la realizzazione dei due nuovi campi da calcio nel rione Vanvitelli prosegue il nostro percorso di riqualificazione e rivitalizzazione della città, dei suoi quartieri, delle sue periferie. Lo facciamo all'insegna dell'integrazione, dell'inclusione sociale, della tutela dell'ambiente e della green economy, promuovendo lo sport e i beni comuni", sottolinea il sindaco di Caserta Carlo Marino.

"Siamo onorati di aver contribuito a lasciare sul territorio nuovi segni concreti delle attività del Protocollo. La gomma riciclata è un materiale ideale per il mondo dello sport e quelli inaugurati oggi sono campi sportivi all'avanguardia. Siamo convinti della necessità di iniziative come questa di Caserta, per ribadire che le criticità ambientali possono essere affrontate e risolte con successo", rimarca Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus.