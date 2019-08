Cdp-Mediobanca sostengono la green economy: 45 mln di euro per auto elettriche

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediobanca hanno concesso un finanziamento di 45 milioni di euro in favore di LeasePlan Italia, società tra i principali operatori italiani attivi nell’autonoleggio a lungo termine e nella gestione di flotte aziendali. CDP ha sottoscritto il 55% dell’importo complessivo del finanziamento, per un valore di 25 milioni di euro, mentre la restante quota è stata sottoscritta da Mediobanca che ha agito anche in qualità di arranger dell’operazione. Con questa operazione CDP e Mediobanca supportano i piani di sviluppo di LeasePlan e contribuiscono alla crescita degli investimenti nella green economy finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti.

In particolare, i fondi di CDP e di Mediobanca saranno utilizzati principalmente per l’acquisto di nuove flotte di automobili elettriche e ibride, a basso impatto ambientale, e per il supporto di investimenti destinati alla crescita della società. LeasePlan Italia è uno dei principali operatori italiani nel settore del noleggio auto a lungo e medio termine e nella gestione di flotte aziendali, presente in Italia da quasi 30 anni, con una flotta di circa 140.000 veicoli e oltre 30.000 clienti gestiti. Impiega oltre 500 dipendenti tra le sedi di Roma, Milano, Trento, Verona, Genova e Bologna. I clienti sono rappresentati da multinazionali e grandi aziende e dal tessuto delle piccole e medie imprese. Non manca una presenza molto diffusa nel settore della pubblica amministrazione e nel mercato dei clienti privati, cresciuto negli ultimi anni in modo importante.

Questa iniziativa è in piena coerenza con il nuovo approccio strategico disegnato dal Piano Industriale 2019-21 di Cassa Depositi e Prestiti che ha posto un rinnovato impegno per la sostenibilità, portato avanti attraverso iniziative concrete a sostegno dell’efficienza e della transizione energetica, dell’economia circolare e della decarbonizzazione, in piena collaborazione con le società del Gruppo e in un’ottica di sistema, per generare valore a beneficio dei territori e della collettività.