Ci sono 7.7 mld di persone al mondo ma produciamo cibo per nutrirne solo 3.4

I danni: perdita di biodiversità, stress idrico e degradazione dell’ecosistema. Gli impatti della filiera del cibo in un nuovo studio su "Nature Sustainability" che ne identifica anche le soluzioni. Tra queste, spostare parte delle attività agricole e di allevamento da zone sottoposte a "stress ambientale" elevato.

PIU' della metà della produzione di cibo globale è insostenibile e di fatto dannosa per il nostro Pianeta. A dirlo è un'analisi quinquennale appena pubblicata su Nature Sustainability. Gli studiosi hanno allo stesso tempo identificato un pacchetto di soluzioni che, se applicato garantirebbe il sostentamento a più di 10 miliardi di persone.

"Per produrre cibo stiamo compromettendo l'ecosistema - spiega il Professor Dieter Gerten, lead-author dello studio - la situazione è grave, ma c'è ancora tempo per cambiare agendo il prima possibile".

"Sottraiamo terra per allevamento e coltivazione intensiva, fertilizziamo ed irrighiamo troppo mettendo in pericolo il ciclo dell'acqua, questi i principali problemi", osserva Gerten. E prosegue: "Per risolverli, occorre ripensare completamente la filiera del cibo". Secondo i ricercatori infatti, la sola riorganizzazione razionale delle tecniche agricole garantirebbe un'alimentazione sostenibile per 7.8 miliardi di persone, poco più della popolazione attuale.