Cinema, al via la rassegna 'Life after oil' dedicata all'ambiente

Cagliari ospiterà dal 12 al 13 settembre prossimi la prima fase della sesta edizione del festival cinematografico internazionale 'Life after Oil', dedicato ai temi della sostenibilità ambientale e della crisi climatica. Ideatore della rassegna, che si terrà nella Cineteca sarda di viale Trieste e poi dal 14 si trasferirà a Ottana (Nuoro), è il regista Massimiliano Mazzotta. Tappa successiva sarà Santa Teresa di Gallura, dal 18 al 21 settembre. “La ricerca delle fonti alternative per alleggerire l'ambiente rispetto alle problematiche legate all'utilizzo dei combustibili fossili", ha commentato il sindaco Paolo Truzzu, "diventa un obbligo per tutti, in modo da conservare, per le generazioni future, un ambiente che possa mantenersi il più sano possibile.

Una città che vuole conservare la sua spiccata accezione turistica, non può che guardare di buon occhio un'iniziativa che tende a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati alla salvaguardia dell'ambiente”. La manifestazione comincerà giovedì prossimo alle 10.30, con 'Life for green – Le industrie creative e la sfida della sostenibilità'; alle 12 'Sardegna film network – Incontro con i direttori di festival di cinema Sardegna'. La sera, dalle 21 alle 24 'Syria', 'Existence', 'The wash', 'Be’ jam be the never ending', 'Veranda augusta', 'Hope', 'With or without you'. Si riprende con gli incontri e le proiezioni il giorno successivo, venerdì 13 settembre, dalle 16.30.