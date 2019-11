Clima: la concentrazione di gas serra tocca un nuovo record

La concentrazione di gas serra ha raggiunto un nuovo record nel 2018, secondo quanto ha reso noto l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) nel suo bollettino, evidenziando che l'aumento di anidride carbonica (CO2) è superiore alla crescita media, registrata nell'ultimo decennio. La concentrazione di CO2, l'anno scorso, ha raggiunto 407,8 parti per milione (ppm) dai 405,5 ppm del 2017. "Nonostante gli impegni presi con l'accordo di Parigi sul clima, non c'è segno di un rallentamento, per non parlare di un calo" di questa tendenza, ha avvertito il segretario generale dell'Omm, Petteri Taalas, come riporta la Bbc. "Vale la pena ricordare che l'ultima volta che la Terra ha sperimentato una tale concentrazione di CO2 è stato 3-5 milioni di anni fa, quando la temperatura era 2-3 gradi più calda e il livello del mare 10-20 metri più alto", ha sottolineato Taalas, avvertendo che tali dati si tradurranno in un impatto "sempre più rave sui cambiamenti climatici".