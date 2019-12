Greta Thunberg è arrivata a Lisbona sul catamarano "Le Vagabonde"

Greta Thunberg è arrivata a Lisbona.

Prossima tappa, Madrid per partecipare alla COP25.

L'attivista svedese era partita dagli Usa in catamarano il 13 novembre subito dopo che il Cile aveva rinunciato a ospitare la conferenza mondiale sul clima per motivi di ordine pubblico, con la speranza di arrivare in tempo per partecipare al summit sul clima cominciato il 2 dicembre a Madrid.

La 16enne attivista svedese era salpata da Salt Ponds a Hampton, in Virginia.

Lo aveva raccontato lei stessa su Twitter. "Sono molto felice di dire che spero di farcela ad essere al Cop25 di Madrid", spiegando che le era stato offerto uno "strappo" dalla coppia australiana di YouTuber Riley Whitelum e Alayna Carausu a bordo di un catamarano di 48 piedi, dal nome "Le Vagabonde", una imbarcazione a zero emissioni.

Il paese sudamericano era nella fase più acuta della crisi sociale, con manifestazioni di piazza durate settimane, in cui sono morte almeno 22 persone e centinaia sono rimaste ferite.

Greta era stata all'Assemblea dell'Onu, sempre viaggiando via mare, e si è trovata colta di sorpresa dallo spostamento della COP25 a Madrid.

La conferenza si chiuderà il 13 dicembre nella capitale spagnola.